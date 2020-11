Marcela Kloosterboer contó cómo descubrió una infidelidad de un ex novio: “Cuando vi algo medio extraño me pasó de ir, revisar y confirmarlo”

Marcela Kloosterboer contó cómo descubrió una infidelidad de un ex novio

Este sábado, Marcela Kloosterboer fue una de las invitadas a PH, Podemos Hablar (Telefe) y ante el pedido del conductor Andy Kusnetzoff para que “avancen al punto de encuentro los que algunas vez revisaron el celular un celular ajeno”, la actriz no dudó en dar un paso al frente y revelar una infidelidad de quien era su pareja.

“Cuando vi algo medio extraño me pasó de ir, revisar y confirmarlo. Y bueno, quilombo a las dos de la mañana. Me pasó de revisar y encontrar”, recordó Marcela, quien admitió hasta hace un tiempo era “muy celosa”, pero que con el paso de los años esa actitud cambió.

Andy quiso saber más detalles de lo que encontró Marcela en el celular de su ex pareja. “Tenía una charla con una chica, había llamados. Llamé para confirmar quién era, me atendió y era una que yo conocía, encima. Llamé por privado para ver si era su voz. Así que agarré mis cosas y me fui”, relató la joven que dejó en claro que esa situación no tuvo que ver con ninguno de sus ex novios famosos.

“¿Él trató de explicar o se entregó?”, preguntó Andy Kusnetzoff sobre aquel momento, pero Marcela Kloosterboer fue terminante. “Sí, pero era inexplicable”, concluyó sin dar más precisiones al respecto.

Sin embargo sus dichos se contradijeron minutos después. la actriz reveló otra anécdota que vivió con su actual marido Fernando Sieling y que dejó al descubierto que sigue siendo celosa. “Le tiré hielo en la cabeza porque estábamos en un casamiento y él le estaba haciendo ojitos a una chica. Me terminé el trago y le tiré el hielo", manifestó.

Marcela Kloosterboer y su actual pareja Fernando Sieling

Hace unos meses, Marcela Kloosterboer salió en defensa de Nicolás Cabré y Mariano Martínez por ser acusados de ser engañadores seriales. Los galanes acaban de separarse de Laurita Fernández y Camila Cavallo, respectivamente, durante la cuarentena.

La actriz recordó haber salido con Mariano Martínez, cuando protagonizaban juntos Son amores con Nico Cabré, que estaba en pareja con Agustina Cherri: “Éramos muy chicos, tendríamos 19 años y ellos 23 y estaban en la cresta de la ola y no era fácil estar con los galancitos del momento”.

“igualmente creo que no era fácil por todo lo que había alrededor, pero tanto Mariano como Nicolás cuando están en pareja son súper fieles, se portan bien”, los defendió Marcela en una entrevista.

Kloosterboer dijo que “ellos salían a bailar y era un quilombo… Tal vez yo estaba comiendo con Mariano y le decían algo adelante mío, pasaron 15 años y eran otras épocas, hoy creo que si estás sentada con tu pareja comiendo no creo que te digan nada”.

