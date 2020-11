Tini Stoessel con ganas de volver a actuar y de celebrar su nuevo disco con un show gratuito

Tini Stoessel planea realizar un show gratuito

A días de haber presentado su nuevo tema con la colaboración de Alejandro Sanz, Un beso en Madrid, Tini Stoessel contó que su nuevo álbum lo presentará con un gran show vía streamig y gratuito. Además, se mostró ansiosa por volver a la actuación.

“Hacer una canción con Alejandro Sanz fue un sueño, él fue un referente para mí en la vida y en la música cuando era chica”, confesó la ex Violetta en diálogo con Los ángeles de la mañana y dijo que si bien ya conocía al cantante desde antes, comenzó a tener vínculo con él y relación cuando ambos formaron parte del jurado del concurso televisivo La Voz, de España.

“Quería hacer una canción con él y un día dije ‘le mando, lo peor que puede pasar es que me diga que no’ y me dijo que sí. No pensé que me fuera a decir que sí de una”, contó la cantante sobre la canción que hizo con su colega que en una semana consiguió más de ocho millones de reproducciones en Youtube.

El año pasado además hizo una película con Jackie Chan pero debido a la pandemia el estreno se pospuso, lo que genera mucha ansiedad. Además, aún no sabe cuándo se estrenaría: “Seguro la quieren sacar dentro de poco”.

"Un beso en Madrid", Tini Stoessel y Alejandro Sanz

Pero además, llena de proyectos, próximamente anunciaría el lanzamiento de su nuevo disco, cuyo primer tema, “22” lanzó hace un año y en cuyo videoclip participó el Kun Aguero. Para alegría de sus fans, adelantó que la presentación del álbum será con un show vía streaming: “La idea es hacerlo gratuito y que se pudieran conectar de todas partes del mundo, que nadie se quedara afuera”.

“Este álbum significó mucho para mí y también para los fans, por eso estamos armando un show muy zarpado, dentro de muy poco voy a poder contar”, dijo y contó que sus próximos proyectos están relacionados con lo musical: “Estoy viendo la posibilidad de viajar para escribir y producir mas cosas para el año que viene, hay colaboraciones con otros artistas y eso me tiene contenta porque los quiero y admiro”.

Además, está con muchas ganas de volver a actuar: “Estamos viendo qué sucede con ese tema. No puedo hablar de la serie porque con todo lo que pasó este año recién se está moviendo todo, pero las ganas están”.

Al ser consultada sobre cómo se siente haciendo colaboraciones con sus colegas, dijo que le gustaba porque más allá de lo artístico, se forma un “lindo vínculo”: “Hablás, te mandas canciones, lo mas importante es conectarte con la canción, siempre todo se puede hablar, es cuestión de entrar al estudio juntos”.

Artísticamente dijo que una de las mejores cosas que le pasó en este último tiempo fue hacer el tema “Fresa”: “Fue una sorpresa y tengo ganas de cantarla en vivo para ver qué sucede con el público. Fue un antes y un después en mi carrea, igual que ’22′, se empezó a pasar en boliches, casamientos y yo no estaba acostumbra fue inesperado y se agradece”.

Para cerrar, dijo que está sola y prefirió no hablar de su ex novio, Sebastián Yatra: “Cada uno ahora está haciendo su vida, no fue por un tercero y yo siempre estuve tranquila".

