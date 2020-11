El reproche de Rocío Oliva a Claudia Villafañe: “¡Me hacés quedar como una mentirosa!”

Rocío Oliva dio detalles de su charla con Claudia Villafañe (Video: "Polémica en el bar", América)

Era previsible que sucediera. Y sucedió. Apenas se conoció la noticia sobre la internación y la posterior intervención quirúrgica a la que debió ser sometido Diego Maradona, se desató una verdadera guerra entre los distintos bandos que rodean al ex futbolista. Y, en el medio de este conflicto, quedó Rocío Oliva, su última novia, quien el lunes manifestó su preocupación por la salud del astro y contó que se había comunicado con Claudia Villafañe.

Sucede que los dichos de la actual panelista de Polémica en el bar, por América, fueron luego desmentidos por Adrián Pallares en Intrusos, quién luego de recibir mensajes de “gente cercana a Claudia” aseguró que la conversación entre ambas nada había tenido que ver el estado en el que habían visto al Diez en los festejos por su cumpleaños número sesenta del último sábado, en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Frente a esto, Oliva aprovechó la pantalla del programa conducido por Mariano Iúdica para hacer su descargo. “Hoy me levanté, puse la televisión y escuché: ‘Rocío, Rocío’. Yo lo único que hice desde que me enteré de todo esto fue llamar a Claudia y ponerme a disposición por si alguien necesitaba algo. Y ahí terminó mi rol. Si necesita algo, yo estoy. Pero después yo no puedo hacer nada”, comenzó diciendo la actual periodista deportiva.

Y luego explicó: “Yo soy la ex de Diego hace un montón de tiempo. Dicen: ‘Se quiere despegar’. No, mi amor, yo ya me despegué hace rato. Me despegué desde el momento en que dejé de ser su novia. Y hace mucho tiempo. Entonces, no me tengo que pegar o despegar”.

Rocío cuando estaba en pareja con Diego Maradona

Rocío volvió a contar que había llamado a Villafañe sólo para ofrecerle su ayuda. “Yo no me quiero ni meter, ni que está bien ni qué está mal...Ojalá que esté bien, que esté con sus hijas o con quien sea feliz”, dijo. ¿Si a Claudia la enojó que ella expusiera la charla que mantuvieron? “Entonces existió el diálogo, por más que digan que no es lo que yo conté acá. Y yo no mentí ni en una coma”, aseguró la panelista.

Enseguida, Oliva confesó que se volvió a comunicar con Claudia después de la desmentida y que contaba con los mensajes en los que le decía: “¡Me hacés quedar como una mentirosa!”. Y que la actual participante de Masterchef Celebrity, por Telefé, le respondió: “Yo no hablé con los medios. Están diciendo eso, pero no creas nada de lo que dicen”. “¡Pero mientras tanto el garrón me lo como yo!”, se quejó Rocío.

Por otra parte, la panelista contó que había una tercera persona que había oficiado como testigo de la charla entre ella y la mamá de Dalma y Gianinna. “Yo no soy mentirosa, al que le guste bien y al que no también”, dijo. Y se refirió a quienes aseguran que ella podría ser una de las culpables de la situación de Diego. “¿Culpable de qué? ¡Acá nadie es culpable de nada! Acá hay que pensar en lo que pasa ahora y no buscar culpables”, dijo.

Entonces, en relación a una frase que supuestamente habría dicho Jana, asegurando que cuando estaba de novio con ella Maradona estaba “peor”, Rocío aseguró: “Diego tuvo excesos toda su vida. Entonces, no acusemos. Pensemos ahora en cómo ayudarlo. No tiene que haber abogado, abogada, ex novia, ex novio...Que se ocupen sus hijos y chau”.

