Cecilia Milone mostró su angustia por la cuarentena con un texto a corazón abierto: “Esto me ahoga”

“Hasta acá llegué, bastante entera”, comienza diciendo Cecilia Milone sobre una circunstancia que en su texto no menciona de manera tácita, pero que está muy clara: se refiere a la cuarentena obligatoria que empezó a regir en toda la Argentina el viernes 20 de marzo. Y cuánto la afectó. Porque en este tiempo -siete meses y medio- la cantante enfrentó distintas circunstancias que calaron hondo en su ánimo, aunque cuando logró sortearlas.

“Pude pasar sin festejar mi cumpleaños con mis amigos de Buenos Aires -confía en su cuenta de Instagram, donde compartió sus palabras-. Pude pasar la Pascua sin personas que le den tanto valor como yo. Pude pasar por el duelo de mi perra, que estuvo casi 16 años conmigo. Pudimos empezar juntos, con mi marido (Nito Artaza), el proyecto de ver teatro en el auto".

Y es que Milone, artista de una trayectoria tan extensa como reconocida, sufrió como todos sus colegas la prohibición de realizar espectáculos con público. El streaming y el autoteatro -que implica un importante despliegue técnico, como pantallas gigantes, cámaras y sonido amplificado para cada coche- asomaron como alternativas que, sin embargo, no alcanzan a suplir las carencias. La crisis es profunda en el medio artístico.

Por caso, Flavio Mendoza se la transmitió hace unos días a Victoria Donda, originando un fuerte cruce en el programa de Andy Kusnetzoff. Y es por eso mismo que la cantante advierte: "(Me da) terror no saber de qué vamos a vivir si esto se prolonga”. “Que Dios nos sostenga”. ruega.

No obstante, Cecilia no se detiene solo en la apremiante situación económica. Su posteo se centra más bien en su estado emocional: “El COVID no es más mortal que el distanciamiento de quienes amamos y necesitamos cerca. Soy agradecida por vivir con el hombre que amo... Pero tengo un dolor en el pecho, una angustia tan grande... -confiesa- que rezo porque se me aplaque y porque se sanen los corazones de quienes hoy se sienten igual que yo".

En su escrito, Milone opta por la prudencia: “Entiendo las medidas, los riesgos de que colapsen los centros de salud”, destaca, aun cuando las políticas sanitarias impartidas por el Gobierno no evitaron que los muertos por coronavirus ya sean más de 32 mil, si bien la curva de contagios (1.205.928 contagios hasta la fecha) entró en descenso por primera vez hace unos 15 días. Pero es clara: “Esto me ahoga”, dice. Y concluye: “Rezo por ustedes. Recen por mí”.

No es la actriz la única famosa en manifestar su preocupación por la extensión del confinamiento. “Me siento un vegetal -se sinceró Fanny Mandelbaum semana atrás-. Necesito estar en contacto con la gente y sentirme útil; no soy una cosa. A pesar de que sigo teniendo mi programa de radio, que estoy conectada, que tengo 20 grupos de WhatsApp y aprendí lo que era Netflix, no es lo mismo que estar conectada con tus seres queridos”.

Martín Bossi fue más allá. “Sin ponerme conspirativo, lo curioso es que nadie se preguntó qué pasó -deslizó el humorista en una entrevista con Teleshow -. Es como que estornudó un murciélago y dijeron: ‘Todos a casa, pierden los trabajos y los afectos’; ‘Ah, bueno, bueno...’”. Y puso sus reparos ante la posibilidad de vacunarse: “Eso va en lo que cada uno siente con su alma y con su cuerpo. Cada uno puede hacer lo que quiera. Aconsejo que los que se sienten bien y seguros vacunándose, lo hagan. Particularmente, y no soy un ejemplo de nada, no estoy haciendo apología, no quiero vacunarme”.

