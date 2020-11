La pícara queja de Verónica Lozano para la competencia: “Ahora me vuelven a poner Corte y Confección”

Verónica Lozano se quejó de la competencia (Video: "El show de los escandalones", América)

Cualquiera pensaría que, a esta altura de los acontecimientos, Verónica Lozano debería estar más que tranquila con su trabajo. La conductora de Cortá por Lozano lleva cuatro temporadas al frente del exitoso magazine que ocupa las tardes de Telefe. Sin embargo, ella misma se reconoce como una “enferma del rating”. Y no puede evitar que, cada vez que la competencia anuncia el lanzamiento de un nuevo programa, los nervios se le pongan a flor de piel.

De hecho, en una entrevista que le brindó a Rodrigo Lussich para El show de los escandalones, por América, Lozano reconoció que está muy feliz con el formato actual de su programa, que mezcla actualidad y reportajes. “A mí la verdad que me encanta. Yo disfruto mucho del vivo. Y también me estreso como loca, porque además en los últimos tiempos no me dan paz: me ponen una competencia, me ponen otra competencia, me ponen otra competencia...”, señaló.

En ese momento, Lussich bromeó diciendo que las Mujeres de El Trece, ciclo que fue levantado a menos de dos meses de su debut, estaban “perfectas para competir”. “No, pobres... A mí me gusta ganar. Pero no me gusta que la gente se quede sin laburo”, explicó entonces Verónica, solidarizándose con Solita Silveyra, Teté Coustarot, Roxy Vázquez, Jimena Grandinetti y María Julia Oliván, quienes estaban al frente del programa.

Corte y Confección volvería con participantes famosos

Sin embargo, Lozano enseguida contó que parecía que ahora volvería a tener un mano a mano con Corte y Confección, el reality conducido por Andrea Politti que se despidió de su tercera temporada en el mes de septiembre. Y Lussich le aclaró que la nueva versión del certamen de diseño de indumentaria, que estaría a punto de debutar, sería con participantes famosos.

“Mirá: como funciona Masterchef Celebrity, me ponen esto... Está bien, está bien”, se quejó entonces Verónica, con picardía. Y explicó: “Igual, yo siempre soy muy respetuosa de mis adversarios y adversarias. De verdad lo digo. No es que voy así... Pero también digo: ‘¡Otra vez viene otra cosa!' Chau, que pase el que sigue, chicos. ¡Déjenme tranquila que soy una señora mayor!"

En la entrevista, Lozano recordó también su paso por AM, el mágazine que condujo durante diez años junto a Leo Montero. “La verdad es que la pasábamos muy bien. Fue un programa que muchas veces se estuvo por levantar, muchas veces estuvo por terminar... Y eso generaba como una situación de tensión y de descarga a la vez”, rememoró.

Verónica Lozano junto a Leo Montero en "AM"

Y luego contó que el éxito de Gran Hermano, del que el ciclo también se nutría, sirvió como una gran ventana para que empezara a fluir. “Ahí nos empezamos a relajar, a veces por demás. Pero como era un clima muy de estudiantina, de club, estaba todo permitido. Eso era muy divertido. Y también se podía jugar un humor que hoy ya, en algunas situaciones, no daría ni para un minuto”, contó.

Por otra parte, Verónica confesó que le gustaba mucho disfrazarse para el programa, algo que hoy por los protocolos del COVID-19 no resulta tan fácil. “Me encanta montarme, lo amo. Me gusta mucho la peluca. E improvisar. Si bien siempre hay una base de ‘vamos a ir por acá’, después que todo se vaya al carajo y sin red también me divierte”, aseguró. Aunque reconoció que hubo varios famosos que se ofendieron por sus imitaciones.

