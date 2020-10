Quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff y Juana Viale este fin de semana

Andy Kusnetzoff y Juana Viale

El “enfrentamiento” entre Andy Kusnetzoff y Mirtha Legrand ya se convirtió en un clásico de la televisión de los fines de semana. Desde antes de que se decretara la cuarentena obligatoria en la Argentina, Juana Viale ocupa el lugar de la diva, y es ella quien buscará quedarse con el rating al frente de los programas La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, por El Trece, ante el ciclo que conduce el periodista a través de la pantalla de Telefe, PH, Podemos Hablar.

En La Noche de Mirtha, por la pantalla de El Trece este sábado desde las 21.30, Juana Viale recibirá a cuatro periodistas especializados en política: Jorge Fernández Díaz, Laura Di Marco, Alfredo Leuco, y su hijo, Diego Leuco.

En Telefe, desde las 22, Andy recibirá en su PH al coreógrafo Flavio Mendoza, el ex futbolista y participante de Masterchef Celebrity Claudio el Turco García, la periodista Milva Castellini, la astróloga Ludovica Squirru, y la titular del INADI, Victoria Donda.

La semana pasada, Flavio hizo referencia al difícil momento económico que está transitando al no poder trabajar desde marzo, cuando se decretó la cuarentena obligatoria en la Argentina. “Lamentablemente pensé en irme del país. No es que me quiero ir porque no me gusta mi país, pero llega un momento que te agota. Pensé: ‘Vendo todo lo que tengo y me voy’. No es que voy a trabajar afuera de lo que hago porque va a tardar un montón pero, de última, me pondré un parripollo, no sé", declaró al ciclo radial Polino Auténtico.

Flavio Mendoza, uno de los invitados de Andy Kusnetzoff

Por su parte, el domingo desde las 13.30 se realizará una nueva emisión del histórico Almorzando con Mirtha Legrand, también con la conducción de la nieta de la diva. Para esta ocasión, a raíz de las figuras invitadas, se prevé un programa mucho más relajado, en comparación al del sábado. Los famosos que pasarán por la mesa más famosa del país son el periodista Mario Massaccesi, la conductora Denise Dumas, la música Sandra Mihanovich y el historiador Daniel Balmaceda.

Denise Dumas vivió unos días de mucha tensión a principios de octubre, cuando su pareja, Martín Campilongo, se contagió de coronavirus. En Hay que ver, el programa que conduce por El Nueve, contó que tanto el humorista como ella y sus hijos se aislaron, ya que todos fueron considerados positivos por mantener contacto estrecho con Campi.

En aquel momento, ella contó que tenía síntomas compatibles con el coronavirus. “Me empecé a sentir mal, me cuesta mucho respirar y tengo mucho dolor de cuerpo”, reveló la conductora.

Denise Dumas contó que tuvo síntomas compatibles con el coronavirus (Video: "Hay que ver" - El Nueve)

El otro plato fuerte del fin de semana será Por el mundo en casa, el ciclo que conduce Marley por Telefe los domingos a las 20.30. En esta ocasión, aprovechará la oportunidad para festejar los tres años de su hijo, Mirko, que los cumplió el martes pasado.

“Aún no caigo que soy padre y menos de un niño tan bueno y dulce como vos, Mirko. Te amo mucho más de lo que puedo llegar a comprender y espero estar a la altura para acompañarte en cada aventura en tu vida por más delirante que sea. Te amo”, escribió Marley en su cuenta en Instagram, dedicado a su hijo.

El saludo de Marley a Mirko por su cumpleaños

En menos de dos horas, el saludo tuvo casi cien mil reproducciones y dos mil comentarios, entre ellos los de varios famosos. “Qué felicidad ese niño, feliz cumple de papá”, comentó Nancy Duplaá. Vicky Xipolitakis agregó: “Feliz cumple bebé, te amo”. “Es guapísimo, pásenlo divino”, escribió Paulina Rubio.

