Así se despidió Guido Záffora de Intrusos: “Llegó el momento y soy feliz”

Así se despidió Guido Záffora de Intrusos (Video: América)

Después de tres años de trabajo, Guido Záffora renunció al panel de Intrusos. Sobre el cierre de la emisión del viernes del emblemático programa de espectáculos de América, el periodista se refirió a lo “difícil” que fue tomar la decisión. Jorge Rial, por su parte, se mostró muy agradecido por su desempeño a lo largo de este tiempo y recordó que en un principio le costó aceptarlo en el ciclo.

Visiblemente nervioso por este momento tan especial, Záffora contó: “Me costó mucho tomar la decisión, me costó pensarla y analizarla. Creo que es un año bastante particular para todos y no es una decisión de estas últimas tres semanas, sino que la vengo pensando hace un tiempo largo”.

El periodista se tomó unos instantes para agradecerles a todos los trabajadores del programa, a los demás panelistas, y principalmente a Rial, el conductor: “También quiero mencionar a mis ex compañeros, porque cuando entré a Intrusos era chiquito y estaban Marina Calabró, Angie Balbiani, Damián Rojo, Daniel Ambrosino, Débora D’Amato y Adrián Pallares. Yo no quería venir acá porque tenía miedo miedo: es un programa número uno. Pero todos me han recibido muy bien”.

En ese sentido, señaló que hace tres años, cuando se fue de Este es el show, por El Trece, y le ofrecieron a Rial que se sume a su programa, en un principio el experimentado conductor dudó en aceptar. Él lo reconoció: “Tenía mis dudas y se lo dije (a Záffora). Pero él encontró rápido su lugar, se acomodó e hizo un laburo enorme. Creció muchísimo, tiene un futuro bárbaro y, además, es buen tipo. Eso es lo importante. Va de frente y si hay un problema te lo cuenta, eso me parece piola”. Y agregó: “En este programa entraron y salieron muchos, y eso habla de una rotación y de cómo sigue vivo Intrusos… Lamento mucho que se vaya Guido”.

Ya con el cierre del programa acechando, Guido le puso el cierre a su emotiva despedida: “No fue una decisión fácil, estuve muchas veces a punto de hacerlo pero ahora llegó el momento y soy feliz. Quiero vivir las experiencias. Estoy abierto a todas las posibilidades y estoy agradecido. Me quiero ir diciendo ‘gracias’ porque es lo más importante en la vida: hay que ser agradecido”.

Záffora, quien según algunas versiones se sumaría al magazine matutino de América Informados de Todo, será reemplazado por Paula Varela, según anticipó Teleshow . A partir del lunes ella ya estaría sentada junto al conductor, Adrián Pallares, Rodrigo Lussich y Débora D’Amato.

Paula Varela (Foto: Instagram)

Varela había quedado excluida esta temporada de la conducción de La previa del Cantando, lugar que finalmente ocupó Lourdes Sánchez. “Estaba convocada, el Chato me dijo ‘quiero que hagas La Previa, que vuelvas’, estaban todas las fichas puestas ahí. Lo hice cuatro años, o sea que es como muy mío”, había contado en diálogo con, justamente, con Jorge Rial semanas atrás.

Se trata del tercer panelista de Intrusos en dejar el programa en lo que va del año. En septiembre ya había hecho lo propio Daniel Ambrosino. “Solo es un hasta siempre. Porque siempre seré un intruso, como lo dice nuestra canción. Con la pasión y la camiseta puesta. Los quiero”, escribió el periodista en sus redes sociales al anunciar su alejamiento del ciclo. En julio se había ido otra histórica: Marcela Tauro, quien actualmente forma parte del equipo de Fantino a la tarde, por la misma emisora.

SEGUÍ LEYENDO

Más cambios en Intrusos: se va un panelista y se incorpora una reconocida periodista

Sorpresiva renuncia de Daniel Ambrosino a “Intrusos”: los motivos de su salida y su charla con Jorge Rial

Jorge Rial habló por primera vez de la renuncia de Marcela Tauro a “Intrusos” y explicó por qué le pidió la “fuente de información” en el escándalo de Rubén Mühlberger