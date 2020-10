Mica Viciconte habló de los rumores de embarazo: “Me llamó mi papá para felicitarme por el Día de la Madre”

Mica Viciconte negó estar esperando un bebé (Video: "Podemos Hablar", Telefe)

El rumor venía circulando desde hacía un tiempo, pero comenzó a sonar con más fuerza en la última semana. ¿Qué decía? Que Mica Viciconte estaría esperando su primer hijo junto a Fabián Cubero. Es verdad que ni ella ni el ex futbolista confirmaron la versión en ningún momento. Sin embargo, todo se justificaba en el hecho de que, para poder dar a conocer un embarazo, los médicos siempre recomiendan esperar hasta que se cumpla el tercer mes de gestación.

De hecho, hace unos días y frente a una consulta de Carolina Pampita Ardohain, la actual panelista de Pampita Online, por Net TV, intentó desmentir que estuviera esperando un bebé pero cometió un fallido al asegurar: “Me dijeron que hay que esperar tres meses para decirlo. O sea que si lo estuviese, tampoco lo diría porque tendría que esperar ese tiempo por un tema de seguridad". Y, de esta manera, Mica no hizo más que incrementar las dudas.

Lo cierto es que, invitada a PH, Podemos Hablar por Telefe, el sábado pasado Viciconte decidió ser más clara al respecto. “No estoy embarazada. Se comentó varias veces, pero esta vez fue al hueso. Dijeron: ‘Sí, Micaela está embarazada de dos meses y está esperando hasta el tercero’. Y la realidad es que no estoy embarazada”, aseguró ante la pregunta directa de Andy Kusnetzoff.

Y luego explicó: “Como siempre digo, deseo ser madre, pero no sé si justo ahora, aunque me van a decir que nunca se sabe el momento. Sí es algo que hablé con mi pareja, obvio. Es algo que está charlado. Y cuando tengamos ese tiempo y estemos más tranquilos, seguramente, avanzaremos con eso”.

Mica lleva tres años en pareja con Fabián Cubero

De todas formas, Mica repitió que esperaría hasta el tercer mes para anuncia su embarazo, si fuera cierto. Pero aclaró: “La verdad es que no estoy ni en el primer mes, ni en el segundo ni nada. No estoy”. Lo que significa que habrá que esperar para verla arrullando a un bebé.

Lo gracioso es que, según contó, en esta oportunidad hasta sus parientes marplatenses creyeron que ella mentía al negar el embarazo. “¡No sabés la cantidad de familia que me llamó! Mi papá me escribió el Día de la Madre y me dijo: ‘Te quiero desear feliz día’”, contó. Y explicó que, a él también, le tuvo que aclarar que no había ningún niño en camino.

Sin embargo, el hombre no fue el único en dudar sobre el tema. “Mi mamá me llamó y me dijo: 'Ay, Mica, ¿estás embarazada? ¿Voy a ser abuela? Así me escribieron un montón y les tuve que decir que no estoy (esperando un hijo)”, reconoció Viciconte. Y contó que sus padres también pensaban que, quizá, ella todavía no lo quería decir.

Finalmente, frente al hecho de que saliera a opinar del tema hasta Nicole Neumann, ex mujer del futbolista y madre de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, Mica aseguró: “Para tener un hijo no hay que consultarle a nadie. Cuando quiera tenerlo lo voy a charlar con Fabi en ese momento. Es un acto de amor. Y es una decisión de él y mía”.

