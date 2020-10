El llanto de Diego Pérez al hablar de la salud de sus padres en plena pandemia: “Estoy preocupado”

Diego Pérez quebró en llanto al hablar del miedo por sus papás

Muchas familias se mantienen aisladas por la pandemia del coronavirus. No es fácil estar alejados de los seres queridos por tantos meses, aunque se puede mantener el contacto virtual gracias a la tecnología. Esta situación que es compleja genera una nostalgia por las reuniones y los encuentros sociales. Pero las personas mayores son las que más cuidado deben tener en este momento.

En este contexto, Diego Pérez se conmovió al hablar del miedo que siente por la salud de sus padres durante una entrevista en el programa Pampita Online. Todo comenzó cuando Carolina Ardohain le preguntó en qué pensaba cada noche cuando se acostaba en la cama. “Que me pueda levantar y que mis viejos sigan sanos. Mi familia también. Estoy preocupado”, reconoció entre lágrimas el actor.

“El otro día estábamos viendo una serie que es muy fuerte, se llama This is us. Y hay una escena clave de Jack en el que ocurre un incendio. Vieron que las líneas de teléfonos ya no suenan. Y esa noche sonó el de línea de casa y yo venía de ver a mi mamá que se había caído. La miré a mi esposa y le dije: ‘Ay, ¿qué pasó?’”, aseguró Diego, quebrado.

Además, relató que la llamada era un intento de secuestro virtual, una modalidad que utilizan los delincuentes para sacarle dinero a las personas: “Me dijeron que tenían a mi hijo. Mis hijos ya estaban acostados. Más allá de que eso ya te asusta una vez que cortás, pensé lo peor para cualquiera de mis viejos que están asustados y son grandes. Nosotros no pudimos pasar ni el Día del Padre, ni el Día de la madre, ni los cumpleaños...”.

"Tengo miedo por ellos. Uno no tiene miedo por uno, tiene miedo por los seres que ama... ¿Qué te voy a explicar a vos?”, le dijo el actor a Pampita que ha sufrido hace unos años la pérdida de su hija mayor, Blanca, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. La niña tenía 6 años cuando falleció en una clínica privada de Santiago de Chile el 8 de septiembre de 2012.

“Esta es una emoción que es linda soltarla porque los tengo. Mía y Héctor (sus papás) me están mirando y ellos saben que los amo. Les mando un beso para ellos y para mi hermana Silvina, que reconozco que los cuida más que yo. Y para mi familia que los amo”, señaló, entre lágrimas.

Por otra parte, Pérez habló del cambio físico que logró en estos meses por realizar un tratamiento para bajar de peso. En abril pasado, le había contado a Teleshow los buenos resultados que estaba logrando: “Lo mejor que estoy haciendo, para un tipo como yo que siempre tuvo un problema con el sobrepeso, es cumplir con la dieta a rajatabla. Me llega el delivery con viandas y estoy en grupos de Zoom y en contacto con los profesionales del doctor (Máximo) Ravenna, porque me podría ir a diablo con esto. Es muy importante esto porque llevo 25 kilos abajo y vengo cuidándome mucho".

