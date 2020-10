El Polaco relató una llamativa anécdota con Silvina Luna en Masterchef Celebrity

Masterchef Celebrity: El Polaco recordó a Silvina Luna (Video: Telefe)

Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, se animó a salir de su zona de confort y aceptó el desafío de participar del reality Masterchef Celebrity. En el último programa, el cantante de cumbia se destacó por realizar un curry con cerdo y langostino que fue rebautizado como “alto guiso” por Donato De Santis, uno de los miembros del jurado.

“Nunca hice curry. Una vez una novia que tenía, que era de religión budista y le gustaba toda la comida hindú, me cocinó pollo al curry y algo me acordaba del color. Pero nunca me imaginé que iba a estar en Masterchef así que no le di mucha bola a lo que me hizo”, recordó el participante en el último programa del ciclo de Telefe en el que fue eliminado el Mono de Kapanga.

“Le pusiste muchas ganas con este recuerdo de tu novia, no se sí removió cosas…”, aseguró Donato. “¿La novia budista era Silvina Luna?”, interrogó Del Moro. “Sí”, reconoció el músico actualmente en pareja con Barby Silenzi. “Mirá vos, para Silvina Luna este plato”, dijo el conductor con tono irónico. “¡Alto guiso!”, respondió El Polaco, entre risas, mirando hacia la cámara con un pulgar hacia arriba.

El músico y la modelo se enamoraron en el verano del 2017

Cabe recordar que Ezequiel y Silvina se conocieron trabajando en el verano de 2017 cuando hacían temporada teatral en Carlos Paz. En ese momento, él estaba pasando un momento complicado por las denuncias de violencia de género de su ex mujer y madre de su segunda hija, Valeria Aquino. Los mediáticos vivieron un romance muy fuerte que tuvo mucha exposición en los medios.

Durante el noviazgo, Luna se mostraba muy enamorada: quería casarse, tener hijos, formar una familia. Pero las constantes peleas con el músico generaban una relación tormentosa. Y en el medio siempre estuvo el fantasma de una relación silenciosa con Barby Silenzi. Ellos se habían conocido en el Bailando 2016. Al principio escondieron el romance, que tuvo varias idas y vueltas, pero finalmente Ezequiel blanqueó su historia de amor que se terminó de formalizar cuando este año nació su primera hija, Abril.

Lamentablemente, el cantante debió dejar de ir a las grabaciones de Masterchef porque se contagió de coronavirus con su pareja. La última grabación en la que estuvo fue el martes 13 y al día siguiente fue diagnosticado con COVID-19 positivo, tras el hisopado correspondiente. De inmediato se activó un estricto protocolo en Telefe, que de por sí tiene cantidad de características súper exigentes. Hay corredores exclusivos para el desplazamiento por las instalaciones para evitar contactos estrechos, luego de que la emisora registrara la mayor cantidad de contagios en un medio de comunicación en lo que va de la pandemia: llegó a tener más de 30 casos simultáneos.

Desde la productora Boxfish -responsables de la realización argentina de este formato internacional- adelantaron las grabaciones que les permiten manejar ciertos márgenes de comodidad en relación a las emisiones al aire del ciclo: llevan adelantadas dos semanas en comparación de lo que se ve en la pantalla. Además, decidieron que Natalie Pérez reemplace al popular músico mientras se recupera en su casa. La participación de la actriz recién saldría al aire a fines de octubre o principio de noviembre.

El Polaco y Barbie Silenzi permanecen aislados en su casa, tras contagiarse de COVID-19

