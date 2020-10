Marco Antonio Caponi mostró con humor su evolución a tres semanas de ponerse en plan para bajar los 100 kilos

“En el día de la primavera, florecer será retomar la energía poderosa de las redes para volver a entrenar. Con el plan ‘Un ex adicto en recuperación’. Este es el día 1, todas las semanas evolucionaré hasta sacarle el James Bond a Tom Hardy. Hoy comienza una nueva etapa. Esta una historia de lucha. Y amor propio. Mañana podré gritar YO ERA ADICTO a la comida. Hoy 100,3 Kilos”, escribió el 21 de septiembre Marco Antonio Caponi con un solo objetivo: llegar a noviembre con un peso de 90 kilos.

Super determinado a cumplir con su objetivo, el actor fue compartiendo videos y fotos de sus ejercicios con sus seguidores, pero también reflexiones en las que, la mayoría de las veces con humor, cuenta cómo está llevando esta etapa, incluso se bautizó “gordo mental”.

El martes, al cumplirse tres semanas de su desafío, escribió: “Peso:94,5. Harinas no te tengo miedo. Celular sí te tengo miedo. He superado a mi mente, estos días, tengo miedo al bajón post felicidad. En 1 mes tengo que bajar los 90 kilos ¿Podré? ¡Quiero pizzas caras de pizza!”.

El ex Separadas ya bajó casi seis kilos y para celebrarlo realizó un clip con la música de “Cuando calienta el sol” de Luis Miguel, solo que el coro entona la palabra “choripan”. En las imágenes se lo ve disfrazado de pizza, caminando por la playa y de fondo planos de un asado.

Al día siguiente de haber comenzado su nueva etapa la pareja de Mónica Antonópulos no se sintió bien: “Este segundo día ha sido complicado. Con todo mi esfuerzo he llegado a saltar 200 dobles saltos. Cada salto era una hamburguesa más que se sumaba a la hermosa lluvia de mi mente, así como la lluvia de sapos, pero de panceta ahumada y queso Cheddar. Después estiré como si descansara en un hermoso mat de yoga de matambre a la pizza bien jugoso. Y el agua era mostaza. Al terminar de premio, compré 6 medialunas y las guardé directamente en el freezer sin tocarlas. Lo prometo, las usaré para prender el asado del domingo. Si yo puedo vos también”.





El tercer día no fue para nada alentador. El actor se tentó y amasó pan casero: “Simplemente hoy no pude, pero acepto la derrota. Soy mi enemigo. Un gordo mental”. Al día siguiente pudo repuntar: “La gané la pulseada a la derrota del día 37 am me desperté con el fuego prendido. El amor de todos me ha llevado a bajar mis primeros 2,5 kilos. Soy consciente que es un espejismo, que baja rápido y para arriba sucede lo mismo. Yo no vendo murciélago podrido... a la noche un dulce de leche me ha invadido y no le tuve Piedad. Lo ataque escondido, pero bueno; he premiado el sacrificio. No hay derrota que me detenga”.

Marco Antonio Caponi





La semana pasada, luego de mucho esfuerzo, tras haber hecho 18 kilómetros en bicicleta, celebró: “Si mi Sensei... 3,8kg abajo gracias a los superpoderes de la fuerza centrífuga de las redes. Ya no estaré más solo”. Y fue así que le pidió ayuda para entrenar a su hermana Silvana, que es profesora de educación física: “La voluntad siempre sirve pero no se puede continuar sin un profesional que te guíe conscientemente. Vamos gordos mentales, este caos no nos puede frenar”.

Ahora, con 94,5 kilos Marco Antonio luego de tres semanas de esfuerzo está muy cerca de llegar a su objetivo de cruzar la barrera de los 90, mientras sigue compartiendo sus entrenamientos, su ansiedad y su felicidad con sus seguidores, y ellos lo animan a seguir esforzándose.

