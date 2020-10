Quiénes son los invitados de Juana Viale y Andy Kusnetzoff este fin de semana

Juana Viale y Andy Kusnetzoff

Cada uno con su estilo, Juana Viale y Andy Kusnetzoff dirimen los sábados por la noche la gran pulseada por el rating de los fines de semana. A juzgar por las personalidades que invitaron, la actriz -quien tomó la posta de su abuela Mirtha Legrand antes de que se decretara la cuarentena obligatoria- optará este sábado por ahondar en la actualidad social y política de la Argentina. En cambio, PH, Podemos Hablar ofrecerá un encuentro más ligado a su propuesta original: poder conversar sobre todos los temas, incluso los personales.

En La Noche de Mirtha, por la pantalla de El Trece desde las 21.30, Juana Viale recibirá a la ex esposa de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado; el economista José Luis Espert; el periodista Hugo Alconada Mon; y el abogado Mauricio D’Alessandro.

En Telefe, desde las 22, Andy recibirá en su PH a a la cantante Valeria Lynch, el ex juez Norberto Oyarbide, la conductora Pamela David, la periodista Débora Plager y el actor y actual participante de Masterchef Celebrity Ignacio Sureda.

Lynch fue una de las grandes protagonistas de la semana pasada en lo que respecta al mundo del espectáculo. Sucede que además del escándalo por su pelea con Patricia Sosa, se conoció que la cantante se encuentra en una furiosa disputa legal por la división de bienes con su ex marido, Cau Bornes.

Si bien la periodista Andrea Taboada contó en Los Ángeles de la Mañana que el brasileño le reclama un millón de dólares, la abogada de la reconocida cantante dijo que el monto es menor, y explicó: “El mayor problema que tienen ellos es que todo lo que ha sido el arte y la educación en este último tramo ha sufrido una pérdida más que importante. Y eso es algo que también tiene que evaluarse: la sociedad conyugal no solo son ganancias, también son pérdidas”. Y agregó: “No todo lo que brilla es oro, ellos no tienen las ganancias exorbitantes que se señalan”.

Valeria Lynch, una de las protagonistas de la semana, estará en el programa de Andy

Por su parte, el domingo desde las 13.30 se realizará una nueva emisión del histórico Almorzando con Mirtha Legrand, también con la conducción de la nieta de la diva. Para esta ocasión, a raíz de las figuras invitadas, se prevé un programa mucho más relajado, en comparación al del sábado. Los famosos que pasarán por la mesa más famosa del país son la cantante Soledad Pastorutti, la astróloga Ludovica Squirru, la actriz Julieta Zylberberg, y Juani Giorgetti, cantante de Los Totora.

En una reciente entrevista con Teleshow , la Sole recordó sus primeros pasos en la música y dijo: “Estoy tratando de recuperar esa nena, porque en los últimos años la perdí en el camino. Recuperar la falta de prejuicios que tenía, la falta de miedos. Ella se subía al escenario y disfrutaba. Queda mucho: soy una persona muy curiosa, todavía no saqué mi mejor disco ni hice mi mejor concierto. Voy a cumplir 40 años, pero siento que hay mucho más y estoy preparándome para eso. Todavía no di lo mejor de mí, pero lo quiero hacer sin perder lo de esa nena. ¿Qué tenía? Jugaba en el escenario, no pretendía mucho más, no era tan estricta como lo fui en estos últimos años ni tan exigente”.

La Sole estará en el programa de Juana y también en el de Marley (Foto: Twitter @mirthalegrand)

El otro plato fuerte del fin de semana será Por el mundo en casa, el ciclo que conduce Marley por Telefe los domingos a las 22. En esta ocasión, el padre de Mirko estará acompañado por las participantes de Masterchef Celebrity Iliana Calabró y Vicky Xipolitakis, con el objetivo de conocer todos los secretos del certamen de cocina. Además, recorrerán la Ciudad en busca de la mejor pizza de Buenos Aires.

Por otro lado, Marley compartirá la previa del cumpleaños número 40 de Soledad, con música y muchas sorpresa para sus seguidores.

