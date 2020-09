Contundente mensaje de Nai Awada para los haters que criticaron su cuerpo: “Esto tiene que parar”

Nai Awada (Foto: Instagram @naiawada)

Aprovechando la llegada de la primavera y un leve aumento de la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, Nai Awada realizó algunas publicaciones en sus redes sociales mostrándose en bikini. Como suele suceder cada vez que alguna reconocida personalidad como ella (suma más de 350 mil seguidores en Instagram) realiza una publicación, los haters estuvieron a la orden del día.

Si bien dijo que no le molesta leer los comentarios sobre su cuerpo, pidió a los usuarios que paren de realizar comentarios sobre el físico de otras personas y que tomen conciencia sobre el daño que eso puede provocar.

“Gorda, cerda, chancho, fea… Todo eso en un posteo que me muestro en bikini. Si a mí me ponen eso, que tengo un cuerpo real y normal, no quiero ni pensar las cosas que soportan las personas con problemas de obesidad. Esto tiene que parar”, escribió la actriz en su cuenta en Twitter.

Nai Awada fue víctima de los haters tras mostrarse en bikini (Video: Instagram)

Después de pensar durante un largo rato si hacerlo o no, tal como contó ella misma, también subió un video en las stories de Instagram y realizó un descargo un poco más extenso: “No bloqueo los comentarios porque llegó un punto en el que me chupa un huevo, perdón la palabra, pero no me importa lo que digan de mi cuerpo”.

“No van a lograr aceptarme, no pierdan el tiempo haciendo comentarios de mierda sobre mi cuerpo, que yo amo y muestro porque me gusta como soy y odio los paradigmas del cuerpo perfecto, con los abdominales y todo. No me gusta ese cuerpo a mí, yo soy natural y me gusta como soy, así que hagan con su tiempo algo mejor porque a mí no me afecta para nada”, señaló.

En sintonía con sus declaraciones, sin importarle los comentarios ajenos, Nai siguió publicando fotos en bikini a lo largo de todo el lunes. “El buen humor que manejo, ¡Dios mío! Ladies, que nadie les diga cómo ser ni qué es lo que es lindo o feo, gordo o flaco, ‘estético’. Solo sean ustedes. Lo mejores personas que puedan”, escribió. Un gran mensaje, que requiere de la colaboración de todos para ponerle un freno a los prejuicios y la violencia verbal que se ve regularmente en las redes.

El mensaje de Nai Awada contra quienes la critican en las redes (Video: Instagram)

Recientemente, la sobrina de Mauricio Macri fue noticia por un hecho que nada tiene que ver con sus publicaciones en las redes sociales. Invitada a Intratables, dijo que le “gusta mucho” el trabajo del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou y que opina lo contrario de Alberto Fernández. Diego Brancatelli, panelista del ciclo de América, la cruzó: “No, (le gusta) el que nos dejó en la calle: Macri”.

A raíz de este comentario se generó un debate y un un tenso ida y vuelta que concluyó con la actriz diciéndole: “Me parece que vos tenés un problema con mi apellido (por su parentesco con Juliana Awada, esposa de Macri). No me subestimes porque yo puedo opinar. Yo trabajé acá, y vos tenías conmigo un problema personal porque como todos los kirchneristas no te bancás que yo tenga el apellido que tengo, y una opinión distinta a la tuya”. “Yo no tengo ningún problema con vos”, aseguró Brancatelli.

Tras varios minutos de discusión, Nai no anduvo con vueltas: “A vos no te fumo pero te miro igual. Y, sinceramente, me parece que sos un irrespetuoso”. Él le contestó: “Bancate un poco el ida y vuelta”. La actriz concluyó: “Del resto me río. Vos no me parecés simpático”.

SEGUÍ LEYENDO

Nai Awada y Diego Brancatelli se cruzaron en “Intratables”: “A vos no te fumo”; “Si no tenés sentido del humor, callate”

Nai Awada contó la particular forma en que conoció a su novio: “Al principio no me miraba y dije ‘no puedo estar tan fulera’”

El llanto de Nai Awada, angustiada por las agresiones que recibe desde que apoya a Mauricio Macri