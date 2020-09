Quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff y Juana Viale este fin de semana

Andy Kusnetzoff y Juana Viale

Cada uno con su estilo, Juana Viale y Andy Kusnetzoff dirimen los sábados por la noche la gran pulseada por el rating de los fines de semana. A juzgar por las personalidades que invitaron, la actriz -quien tomó la posta de su abuela Mirtha Legrand en los primeros días de la cuarentena obligatoria- optará este sábado por ahondar en la actualidad social y política de la Argentina. En cambio, PH, Podemos Hablar ofrecerá un encuentro más ligado a su propuesta original: poder conservar sobre todos los temas, incluso los personales.

En La Noche de Mirtha Legrand, en la pantalla de El Trece desde las 21.30, Juana Viale recibirá al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni; la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña; el periodista Gabriel Levinas; y el concejal del PRO que se atrincheró para evitar que tomen su campo en Guernica, Guido Giana.

Sergio Berni, la figura fuerte de "La noche de Mirtha"

En Telefe, desde las 22, Andy recibirá en su PH a la cantante Patricia Sosa, al actor y modelo Christian Sancho, a la conductora Claudia Fontán y al futbolista Christian el Ogro Fabbiani.

Christian Sancho fue uno de los grandes protagonistas de la semana pasada en lo que refiere al mundo del espectáculo. La marca de ropa interior para la que él trabajaba como modelo anunció a través de sus redes sociales que se había terminado el contrato que la unía a él, justo dos días después de que se publicara una entrevista en la que dijo que apuesta “por la diversidad sexual”.

En diálogo con Teleshow , él se mostró sorprendido por esta decisión, sin embargo desde la marca desmintieron sus dichos y aseguraron que el contrato se terminó porque Sancho “decidió no renovarlo”. En el programa de Andy Kusnetzoff, seguramente intentará aclarar lo sucedido.

Christian Sancho, uno de los invitados de Andy Kusnetzoff

Por su parte, el domingo desde las 13.30 se realizará una nueva emisión del histórico Almorzando con Mirtha Legrand, también con la conducción de la nieta de la diva. Para esta ocasión, a raíz de las figuras invitadas, se prevé un programa mucho más relajado, en comparación al del sábado. Los famosos que pasarán por la mesa más famosa del país son el músico Juanchi Baleirón, la actriz Cecilia Milone, el conductor Juan Marconi, y el humorista Rodrigo Vagoneta.

Si bien ya pasaron diez días, la palabra de Juan Marconi sigue siendo de las más buscadas a raíz del escándalo que se desató en la definición de la octava temporada de El gran premio de la cocina, el ciclo gastronómico que conduce por El Trece. En el momento que se anunció que Matías era el ganador, su rival, Dana, abandonó el estudio. Luego, a través de las redes sociales, dijo que no fue tratada como esperaba por el jurado.

“La verdad es que nos sorprendió. En ocho finales, es la primera vez que nos pasa. No lo esperábamos. Lo que pasó me parece que es entendible: el enojo, la frustración... Puedo no compartirlo pero no la puedo juzgar. Fue algo más espontáneo”, dijo Marconi al respecto, en diálogo con Teleshow .

Juan Marconi y Carina Zampini, conductores de "El gran premio de la cocina"

El otro plato fuerte del fin de semana será Por el mundo en casa, el ciclo que conduce Marley por Telefe los domingos a las 22. Esta emisión será muy especial para él, ya que festejará el cumpleaños de su amiga Elizabeth la Negra Vernaci junto a ella. Será una celebración a pura risa y emoción, con los recuerdos de los viajes que hicieron juntos. Además, formará parte Humberto Tortonese, gran amigo de la conductora.

SEGUÍ LEYENDO

El duro comunicado de la marca que dejó de usar la imagen de Christian Sancho: “Su abogado nos comunicó que quería que se le pague el doble de la plata”

El concejal del PRO que está atrincherado con 15 policías para evitar que tomen su campo en Guernica

Andy Kusnetzoff vuelve a “PH” tras recuperarse de coronavirus: “Quiero donar plasma y hacerlo al aire”