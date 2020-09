El dolor de Karina La Princesita en el “Cantando 2020”: “Extraño mucho a mi hija”

Luisa Albinoni interpretó “Arráncame la vida” (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

Luisa Albinoni había dejado la vara muy alta en su primera presentación en el Cantando 2020, en reemplazo de su amiga Carmen Barbieri, quien se está recuperando de un problema de salud. Todo parecía indicar que sería muy difícil que volviera a repetir la gran performance de su debut. Sin embargo, este viernes hizo su segunda aparición, acompañada por su partenaire, Mariano Zito, y demostró que es una seria candidata a ganar el certamen, provocando la emoción de todos los presentes, principalmente de Karina La Princesita.

Esta segunda presentación tuvo una particularidad: a un costado de la pista se encontraba la hija de Luisa, Verónica. La joven se mostró un tanto vergonzosa, pero se animó a responder algunas preguntas que le hicieron los conductores del programa, Ángel de Brito y Laurita Fernández, y contó intimidades de la relación con su madre, como que ella es “un poco hincha con la comida porque quiere que nos alimentemos bien”.

Luisa se rio por la revelación de su hija y contó que por las noches, en la cena, las dos suelen cantar e improvisar letras. Antes de comenzar con su performance se emocionó y le dedicó unas tiernas palabras a Verónica: “Sabés que te amo. Para mí este es un día muy especial. Tenerte acá es lo más. ¡Se me cae la baba, chicos!”

Ahora sí, fue el turno de la música y Luisa deslumbró con su interpretación de “Arráncame la vida”, de Chico Novarro. Su performance no solo demostró un gran nivel artístico, sino que se destacó por todo lo que transmitió. Todos los integrantes del jurado se emocionaron, pero fue Karina La Princesita quien se mostró conmovida como pocas veces.

Luisa Albinoni y Mariano Zito cantaron un clásico de Chico Novarro (Foto: Negro Luengo)

La primera en hacer su devolución fue Nacha Guevara, quien calificó a la pareja con un ocho y dijo: “Me gustó mucho. Cuando entraste caminando ya me compraste”.

Luego fue el turno de Karina, quien seguía sensibilizada, y explicó qué sintió con la interpretación de Luisa: " Toda relación de madre e hija me emociona muchísimo porque soy madre y tengo una hija. Encima estoy lejos de ella porque lo decidí: estoy trabajando y por mayores cuidados la tengo lejos. Los primeros meses estuvo con su papá y ahora está con mi mamá, y la extraño y la amo un montón. Estas relaciones me emocionan".

En ese sentido, se refirió a la actuación de Luisa: “También me emociono mucho porque Luisa es una artista y disfruta. Pone el corazón y eso se siente apenas bajás, se nota al verte. Este tipo de artista me emociona mucho. Me hiciste acordar a Estela Raval, por su forma de cantar, y porque era una cantante que ponía el corazón y que transmitía mucho. Te admiro mucho, sinceramente, por eso estaba tan emocionada”. Su puntaje -no podía ser de otra manera- fue un diez.

Karina La Princesita se emocionó con la performance de Luisa Albinoni (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

Oscar Mediavilla se manifestó en la misma línea: “Qué lindo que esté tu hija y que canten tan lindo. Quizás me gustó más la primera vez, pero tienen un nivel… Cuando hablamos de artistas pasan estas cosas. Él canta súper bien y vos hiciste el oficio. Ustedes alegran nuestro corazón y de la gente que está escuchando”. El músico les dejó ocho puntos.

Por último, fue el turno de Moria Casán, quien le mandó un afectuoso saludo a Carmen Barbieri, le dedicó unas tiernas palabras a Luisa y calificó con el voto secreto: “Este año debe ser para vos uno de los más bravos, porque esto es una Tercera Guerra Mundial que sabemos cuándo empezó pero no cuándo terminará. Estamos todos en una nueva era, pero que estés acá y que hayas recibido todo este no lo podés creer, te supera. Sos muy cable a tierra pero esto es un reconocimiento porque has hecho mucha televisión y la gente te tiene cariño”.

A través de su cuenta en Twitter, Carmen Barbieri manifestó su “amor” y “admiración” por Luisa. La actriz se convirtió en trending topic en la red social. Muchos aprovecharon para realizarle una demostración de cariño, pero para ella lo más importante es que su hija haya estado ahí para verla.

