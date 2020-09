La hermana de Griselda Siciliani ayudó a la actriz con las tareas de mantenimiento de su hogar: ¡y usó un premio Martín Fierro como martillo!

La hermana de Griselda Siciliani uso una estatuilla de Martín Fierro como martillo

En cada ceremonia suele verse a las actrices y los actores llorar de emoción cada vez que escuchan su nombre en boca de los conductores de los premios Martín Fierro. El reconocimiento al trabajo realizado a lo largo del año queda marcado. Así se puede ver en los agradecimientos vertidos desde el pecho, que hablan de lo sentimental. Y en las dedicatorias, por lo general destinadas a la familia y a todos aquellos que siempre están acompañando, a pesar delos malos momentos, así como a APTRA, la entidad que los reconoce.

Existe un porcentaje menor que siente el premio como un trámite y lo recibe como tal, y otro número que directamente pide no ser nominado porque no confía en la veracidad de la cuestión. Sin ir más lejos, Jorge Rial encabeza esta lista. Incluso, el intruso se jacta de siempre anticiparse a la entrega. Más allá de esto, en las últimas horas Griselda Siciliani trajo el tema a la mesa, una vez más. Y lo hizo a dos meses de que se lleve adelante una nueva entrega de los premios Martín Fierro, que según confirmó el presidente de APTRA, Luis Ventura, será en noviembre y contará con la transmisión de América.

Paulina, la hermana de Griselda Siciliani, usó un premio Martín Fierro como martillo (Video: Instagram)

Parece que la artista necesitaba hacer ciertos arreglos en su casa y, para tal fin, llamó a Paulina, su hermana menor. Griselda tenía problemas con una caja eléctrica que no estaba funcionado como corresponde y le pidió si la podía arreglar, ya que, según ella, es socióloga de profesión, pero sabe hacer tareas de mantenimiento en el hogar como nadie.

La joven fue, pero luego de que le comentara el problema que tenía, se encontró con que en la casa no había herramientas. Buscó y buscó y no hubo caso. Entonces, ante tal panorama, se las tuvo que arreglar con lo que tenía a mano. Sacó los tornillos con un cuchillo, desarmó y luego se percató de que no tenía cómo volverlos a colocar, sobre todo con uno rebelde que no podía atornillar. ¿Qué hizo? Buscó un martillo para poder clavarlo, pero no encontró. Ante esto, buscó una alternativa y, sin pensarlo dos veces, agarró una estatuilla y le empezó a pegar sin miramientos, mientras Siciliani la filmaba y le pedía un poco de respeto por el galardón.

A lo largo de su trayectoria, Griselda se hizo de tres Martín Fierro personales, más uno de oro por Farsantes. El primero le llegó en el 2006, cuando se consagró como actriz revelación por su papel en Sin códigos, la ficción que se trasmitió por El Trece. En el 2014 como actriz protagonista de ficción diaria/telenovela, por su labor en Farsantes. Tres años más tarde volvió a subir al escenario, en esta ocasión por su trabajo en Educando a Nina, la ficción que se trasmitió por Telefe. Al subir al atril se la vio emocionada en su discurso.

Paulina Siciliani (Foto: Instagram)

En el aspecto profesional, Griselda Siciliani llegará a los cines de España el 30 de octubre, cuando se estrene Sentimental, la película que protagoniza junto a Javier Cámara, Alberto San Juan y Belén Cuesta, basada en la obra de teatro de Cesc Gay Los vecinos de arriba.

Sentimental cuenta la historia de Julio (Cámara) y Ana (Siciliani), que están juntos hace más de 15 años. Una pareja que, después de tanto tiempo, no se mira ni se toca. Hasta que el personaje interpretado por la ex pareja de Adrián Suar invita a su casa a los vecinos del piso de arriba, Salva (San Juan) y Laura (Cuesta), y su vida da un giro inesperado.

