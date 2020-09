Las precauciones de Isabella, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi, por el coronavirus: “Me quedo en casa porque no me quiero contagiar”

Isabella Icardi: "No tengo coronavirus"





Wanda Nara suele compartir postales familiares en las redes sociales pero esta vez fue diferente. Y es que compartió un tutorial de maquillaje de su hija Isabella Icardi. Sus seguidores fascinados, porque guió cómo hacer un make up ideal, pero en el medio del video la pequeña de se refirió al estado de su familia después de que Mauro Icardi haya contraído coronavirus la semana pasada y dio consejos “de no salir de casa” ante la pandemia.

“Fui de vacaciones al campo, a otras casas y siempre yo me quedo en casa. Nunca usted tiene que salir porque está el coronavirus. Nunca, nunca, nunca y nunca, siempre tienen que estar en sus casas porque yo salgo con una mascara”, dice Isabella con mucha inocencia mientras se va pintando la cara. “Mi papá tiene coronavirus. Yo no tengo, mi mamá no tiene... nadie tiene... solo mi papá porque un jugador lo contagió”, explica la menor de apenas 3 años.

“Siempre yo me quedó acá en casa porque no me quiero contagiar y no se puede contagiar porque está el coronavirus. Hay que esperar muchos días para que se vaya el coronavirus”, advierte. “Nunca más pueden salir, si quieren salir tiene que ponerse la mascara y sino no pueden salir nunca más, entienden chicos”, dice la menor de la familia ante la cámara. “No es que me voy a quedar en casa para siempre, ustedes se puede ir pero con la mascara”, asegura.

Recordemos que la semana pasada, el PSG confirmó en un comunicado esta circunstancia, aunque evitando dar nombres. Pero la prensa francesa apuntó a Icardi entre el puñado de futbolistas cuyo hisopado dio positivo de COVID-19 y desató la furia del ex de la mediática.

Maxi López, padre de tres de sus cinco hijos hizo oír su enojo. “Estoy indignado. Esta mujer es una inconsciente. Le dije que no tenía que ir a Ibiza: todos los que viajan allá vuelven contagiados”, comenzó diciendo el ex amigo de Icardi. Ocurre que, siempre según su palabra, dos de sus chicos contrajeron el virus. Así se lo habría confirmado uno de sus hijos, no Wanda.

El mensaje de Wanda Nara cuando se confirmó que su actual marido tenía coronavirus

Hasta aquí Nara había optado por el silencio, del mismo modo que Icardi –incluso Neymar, otro de los señalados, apenas si dejó alguna declaración cargada de vaguedad–. Pero bastó que Maxi hablara con la prensa para, casi de inmediato, expresarse en Instagram: lo hizo con un mensaje un tanto confuso.

Ya son seis los futbolistas del París Saint-Germain alcanzados por el coronavirus. De acuerdo a los nombres que baraja el medio francés L’Equipe, ante el hermetismo de las autoridades del club, tres son argentinos: Ángel Di María, Leandro Paredes e Icardi. Hay dos brasileños, el capitán Marquinhos y el mencionado Neymar. El restante también es latino: el arquero Keylor Navas, nacido en Costa Rica.

Todos ellos coincidieron –junto con sus familias– en las exclusivas vacaciones en Ibiza. Icardi y Keylor compartieron la embarcación por varios días. Y en tierra, se encontraron con el resto de los jugadores contagiados. Más allá del enojo de López, la situación mantiene en vilo al fútbol galo: se pone en duda el protocolo que se aplica a los planteles profesionales y su cumplimiento, en cierto sentido, una situación que tiene puntos en común con la apremiante situación que en nuestro país atraviesa el primer equipo de Boca.

SEGUÍ LEYENDO

Juan Carlos Copes, entre el retiro obligado y una delicada situación económica: “No pude bailar mi último tango”

Emocionada, Marisa Brel brindó detalles alentadores sobre la salud de su hija, Paloma: “El tumor se achicó”

La dura reacción de Jorge Rial al ver a sus hijas en la calle y sin barbijo