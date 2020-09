A casi un mes de haber sido diagnosticada con coronavirus, Gisela Marziotta volvió a dar positivo

Gisela Marziotta

La periodista y diputada nacional Gisela Marziotta contó a través de su cuenta en Instagram que, a casi un mes de haber sido diagnosticada con coronavirus, se sometió a un nuevo hisopado, que dio positivo . Según su testimonio, por momentos se siente “perfecta” pero “de pronto” comienza a sentir dificultades para respirar.

Todo empezó el 9 de agosto pasado, cuando fue a un centro médico para realizarse un hisopado porque sentía dolor en el pecho, pero los médicos le dieron el diagnóstico antes de tener el resultado: por la tomografía de pulmones que le realizaron, no tenían dudas de que se trataba de coronavirus. “Tuve bastante fiebre, muy dolorida pero ahora estoy un poco mejor”, contó Marziotta en aquel entonces.

Este fin de semana informó que se realizó un “control post COVID”, que incluyó una nueva tomografía de pulmones, un electrocardiograma y análisis de sangre, cuyos resultados indicaron que las heridas producidas por el COVID habían mejorado. Sin embargo, el hisopado volvió a dar positivo de coronavirus.

De todas formas, la periodista aclaró que tiene el alta médico porque no puede contagiar a otras personas .

Marziotta manifestó que este virus “es mucho más complejo de lo que se sabe” y se refirió a su caso en particular, a casi un mes de haber sido diagnosticada con la enfermedad: “Los síntomas y el malestar todavía hacen que me cueste mucho hacer muchas cosas. Lo que era tan simple, como subir o bajar una escalera, por momentos, es una situación angustiante”. Además, dijo que también tiene “ caída de cabello, falta de apetito y falta de aire” cuando come.

“Así como hay casos asintomáticos, hay casos que seguimos con síntomas por muchos días, semanas, incluso meses. A veces siento que estoy perfecta y que todo pasó, y de pronto siento una opresión en el pecho y me empieza a costar respirar y tengo que parar, relajarme, que no es fácil en este momento, y esperar que pase. Por momentos pierdo toda la energía y siento que el cuerpo no me responde, me mareo y tengo que recostarme, y después de unos 30 o 40 minutos de descanso otras vez siento que todo pasó y puedo seguir”, explicó.

Gisela Marziotta publicó esta imagen junto al texto en el que contó que dio positivo de coronavirus otra vez (Foto: Instagram)

Asimismo, contó que sus hijos, Rafael y Alfonsina, fueron considerados positivos sin haberse realizado el hisopado y que estuvieron aislados 15 días en su casa, aunque ella estaba en otra habitación. “Ahora volvimos a una semi normalidad dentro del aislamiento porque todavía tengo algunos momentos, que ya conté, pero volvieron los abrazos y los besos y ver películas los tres en la cama, y hasta dormir juntos después de tantos días separados”.

Por último, les dejó un mensaje a sus más de 50 mil seguidores: “Quedate en casa, ¡es tu obligación! No está bueno pasar por esta experiencia para saber de qué se trata”.

Sus followers le dejaron palabras de aliento al conocer la noticia. Entre ellos se encuentran varios periodistas, como Marcela Coronel, quien le dejó un “abrazo fuerte”, o Agustina Kämpfer, quien le escribió: “Gise, no sabía nada. ¡Mucha fuerza!” También Mariana Brey: “¡Toda la fuerza, Gisela, para recuperarte pronto!”

Este domingo el Ministerio de Salud de la Nación informó que durante las últimas 24 horas se registraron 120 muertes y 6.986 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 478.792 y las víctimas fatales suman 9.859.

