Andrés Nara se metió en el escándalo entre su hija y Maxi López: “Wanda no tiene la culpa si los chicos se contagian coronavirus”

“Estoy indignado. Esta mujer es una inconsciente. Le dije que no tenía que ir a Ibiza: todos los que viajan allá vuelven contagiados”, dijo Maxi López este viernes en diálogo con Karina Iavícoli para Los Ángeles de la Mañana. Y, claramente, se refería a Wanda Nara, la madre de sus tres hijos: Valentino (11), Constantino (9) y Benedicto (8). Porque, según la información que habría llegado a sus oídos, dos de sus pequeños habrían contraído COVID-19.

Días atrás, Wanda había sido noticia al compartir imágenes de sus vacaciones junto a su marido, Mauro Icardi, los pequeños que tuvo con su ex y las dos nenas que tiene con su actual, Francesca (5) e Isabella (3). Y había mostrado no solo el lujoso yate con el que navegaron por el Mediterráneo, sino también las fotos de los amigos del jugador que los acompañaron en el paseo.

Sin embargo, la felicidad de todos se empañó no bien terminó el descanso, ya que el París Saint-Germain, donde juega Icardi, informó que en el club había tres casos de coronavirus que se sumaban a los ya confirmados de Neymar, Ángel Di María y Leandro Paredes, ¿Quiénes son los nuevos contagiados? Según la prensa francesa, podrían ser Marquinhos, Keylor Navas y el marido de Wanda.

En su furioso descargo, López aseguró que había sido uno de sus hijos quien le contó que estaban enfermos, ya que su ex no se lo había informado. Pero la actual representante de jugadores publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que dice: “Estamos todos bien. Mi resultado es negativo, como el de los niños. Nuestro estado es bueno. Gracias por tanto amor y preocupación”.

Frente a este confuso ida y vuelta, Andrés Nara dialogó con Teleshow y salió a bancar a su hija: “No estoy de acuerdo para nada con lo que dijo Maxi. Obviamente, entiendo que él pueda estar disgustado si los chicos están con el virus. Pero Wanda no tiene nada que ver. Suponiendo que ellos se hayan contagiado, que yo creo que no, tampoco tiene la culpa ella”.

Si bien en la actualidad Andrés no tiene contacto con Wanda, el hombre aseguró que ya se comunicó con su hermana Zaira para que lo saque de la duda con respecto a si están o no con COVID-19. “De todas formas, no son de riesgo. Mauro y mi hija son personas sanas y sabemos muy bien a que los chiquitos el virus casi no los afecta”, aseguró.

Por otra parte, pese a seguir manteniendo un trato cordial con él, Andrés piensa que las declaraciones de López no tienen que ver con una preocupación genuina sino con el deseo de alimentar su enfrentamiento con Icardi. “Es para eso. La tirantez que tienen entre ellos, la manifiesta ahora con una posible situación de contagio, de la que evidentemente nadie tiene la culpa. Porque eso lo sabemos perfectamente: uno se puede contagiar sin siguiera saberlo y ser asintomático”, explicó Nara.

¿Si no lo inquieta estar tan lejos de su hija y sus nietos en este momento? “Un poco de preocupación tengo, porque la verdad es que este virus es muy extraño y no se sabe mucho de él. A veces puede dejar secuelas. Y eso no deja de inquietarme. De todas formas, yo guardo la esperanza de que no lo tengan ni Wanda ni los chicos. Pero, como no tengo comunicación con ellos, tengo que espera a que Zaira me lo confirme”, concluyó Andrés.

