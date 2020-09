Susana Giménez llegó al Sanatorio Otamendi para ser operada de su codo izquierdo

La conductora contó el drama que vivió junto a su familia los últimos dos meses, cuando su padre comenzó con distintas internaciones. Falleció la semana pasada y a ella se lo comunicaron por teléfono porque no podía visitarlo. “Lo fui a ver y estaba detrás de un vidrio, no me podía acercar. Es muy feo despedirse de esa forma de alguien que amás”, lamentó