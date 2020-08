Dalma Maradona tomó partido en el enfrentamiento entre Nati Jota e Ivana Nadal por Bruno Siri: a quién respaldó

Tres en conflicto: Nati Jota, Ivana Nadal y Bruno Siri (Fotos: Instagram)

Aquí no podría decirse que la prensa incita la disputa: son las propias protagonistas las que echan leña al fuego mediático a través de mensajes cruzados en las redes sociales, mientras van respondiendo a preguntas o reflexiones que les hacen sus seguidores. De este modo el conflicto va creciendo. Y las opiniones no se terminan en los testigos anónimos de la disputa de Nati Jota e Ivana Nadal. Los famosos ya se hacen oír al respecto.

Todo comenzó -en público- cuando este lunes Nadal anunció en su cuenta de Instagram que acababa de inaugurar un noviazgo con Bruno Siri, un rugbier chaqueño de 26 que hasta noviembre salía con Nati (con capítulos sueltos de una secuela que llegó hasta marzo). Todo arrancó -en privado- cuando al parecer Bruno le mandó un mensaje a Jota el viernes, vía WhatsApp: “Estoy saliendo con alguien que conocés”, le avisó.

Lo pasado, pisado: Ivana Nadal y Nati Jota, juntas y con buena onda

El arranque de la flamante relación y el verdadero vínculo entre las influencers (¿amigas, compañeras de trabajo o tan solo colegas?) provocó la polémica que pronto estalló en las redes. Y que ambas, lo dicho, alimentaron, al tiempo que Bruno opta por el silencio.

En estas horas se dio un nuevo cruce. Ocurrió luego de que Ivana hiciera un comentario descalificativo. “Mi ex no me hace ni problema si comienzo una nueva relación”, le contó una seguidora en las redes, a lo que la modelo escribió: ”LO QUE ES NORMAL”, así, en mayúsculas, lo que -en el lenguaje 2.0- se decodifica como una respuesta en tono de voz elevado. “Me parece muy poco empático medir o juzgar lo que el otro puede sentir y hablar de ‘normalidad’ cuando hay sentimientos en juego. ¿Quién puede decir qué es normal?”, lamentó Nati Jota, al enterarse de la reflexión.

Así como este nuevo enfrentamiento -a todas luces inesperado- divide aguas en las redes sociales, con posturas a favor y en contra de las dos, la farándula -hasta aquí, por lo bajo- también empieza a acercar su parecer. Y una que sentó posición fue nada menos que Dalma Maradona. “Nati Jota, acá se te banca fuerte”, anunció la hija de Diego en su cuenta de Twitter. ¿La devolución de la influencer? Un like aprobatorio del mensaje. Y agradecido.

Dalma Maradona

Dalma y Nati no son amigas. Ni han compartido trabajo alguno. Puede que hayan coincidido en algún evento, pero del mismo modo que la hermana de Gianinna Maradona podría haberlo hecho con Nadal, de quien tampoco es amiga ni ha coincidido en el plano laboral. Lo suyo es simplemente una opinión que manifiesta a los cuatro vientos -en la geografía virtual- luego de haber escuchado hablar a las dos protagonistas de la polémica de estos días en el espectáculo.

La actriz ni siquiera toma partido en cualquier polémica. Lo hizo hace unos días luego de que Juana Viale hablara en su programa sobre la eficiencia de la UBA (luego la conductora pidió disculpas). Pero poco más: Dalma solo se entrevera -de manera mediática- en los conflictos que tienen que ver con su familia, en especial respecto a sus diferencias con el entorno de su papá. Por caso, cuando a principios de junio contó (luego de haber llamado al programa Intrusos para salir al aire, en vivo) que le impedían hablar por teléfono con Maradona. Luego de hacer haber hecho pública esa circunstancia, el problema fue subsanado.

Pero aquí, Dalma comprendió que debía manifestar su postura en las redes, allí donde se desarrolla el conflicto entre Nati Jota e Ivana Nadal. Y lo hizo. Quien quiera oír -o leer-, que oiga.

El mensaje de Dalma Maradona en Twitter, respaldando a Nati Jota

SEGUÍ LEYENDO

Duro cruce entre El Dipy y Diego Brancatelli en “Intratables”: reclamos, ironías y fuertes acusaciones

La sorpresiva revelación de Adabel Guerrero en el “Cantando 2020″: “Estamos conviviendo con mi marido y su ex”