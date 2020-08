Pampita se hará el hisopado de coronavirus luego del positivo de una de sus panelistas

Pampita, en una emisión de su ciclo "Pampita Online" (Foto: captura)

El protocolo por COVID-19 se activó en el ciclo Pampita Online , de Net TV, debido al resultado positivo que a última hora del jueves recibió una de las panelistas, la periodista Cora Debarbieri. Es por esa razón que Carolina Pampita Ardohain, la conductora, y el resto del equipo se someterán en estas horas a un hisopado, cuyo resultado estaría el lunes.

“Hace unas horas me confirmaron que di positivo de COVID -anunció Debarbieri en sus redes sociales-. Estoy bien y casi sin síntomas. En la cuarentena, si bien trabajé bastante, me cuidé muchísimo. Lamentablemente, este virus es así. Lo único que les puedo decir es que se cuiden. Como me recomendó el médico voy a hacer reposo y quedarme tranquila en casa”.

Cora Debarbieri, en los estudios de "Pampita Online" (Instagram)

En una de las medidas que se establecieron para evitar la propagación del virus, los miembros del panel de Pampita Online van rotando. Cora, una de las últimas en sumarse al magazine, no asiste todos los días; la última vez que estuvo en el piso fue este miércoles.

El posteo de Cora Debarbieri en Instagram, comunicando que tiene coronavirus

Noticia en desarrollo.

SEGUÍ LEYENDO

Pachu Peña: “Me anoté como voluntario para probar la vacuna del coronavirus”

El fallido cumple de 15 de la hija de Horacio Cabak: “Algo vamos a hacer para intentar que sea un día importante para ella”