Inesperado: Lourdes Sánchez criticó a Flor Torrente por su performance en el “Cantando 2020”

Flor Torrente realizó su segunda participación en el "Cantando 2020" en la gala del jueves

Desde que comenzó el Cantando 2020 en la pantalla chica se generaron varios escándalos y peleas entre los famosos. Este jueves, Flor Torrente y Michel Hersch abrieron la gala al interpretar el tema “Dos días en la vida”, de Fito Páez y Fabiana Cantilo. La performance de la pareja no solo generó debate entre los miembros del jurados, sino también en las redes sociales.

“Tuve dificultades para escucharlos porque estaba la pista muy fuerte. La segunda mitad fue mejor que la primera”, se quejó Nacha Guevara una vez más con la producción del ciclo al darles la devolución. “Estuvo bien, me gustó más la presentación anterior, pero tuve dificultades y lo voy a tener en cuenta”, dijo la artista y les puso un 7.

La pareja contó "Dos días en la vida" (Video: Cantando 2020, El Trece)

Lourdes Sánchez estaba atenta al programa y aprovechó para opinar sobre la puntuación de la jurado: “Nacha se pasó poniendo 7″. Pero también se refirió al desempeño de la hija de Araceli González en la pista: “No me gustó la performance”. Luego agregó con tono irónico: “‘Les tocó‘... ¡Re que eligen todo!”. De esta manera, dio a entender que esta pareja tiene algunos privilegios al poder elegir las canciones o el vestuario.

Los mensajes críticos de Lourdes Sánchez en Twitter

“A mí me gustó más que la presentación anterior, estaban más cómodos y lo disfrutaron mucho más”, dijo Karina La Princesita y les puso un 8. “No entendí nada de lo que dijeron, podía ser ruso. Había problemas de dicción...”, señaló Pepito Cibrián, quien tenía el voto secreto. “Pusieron una garra que no pusieron la otra vez. Cuando subiste a la mesa, desafinaste, un falsete que desarmonizó un poco. Pero todo lo demás me gustó”, afirmó Moria Casán y les puso un 7. En total, la pareja obtuvo 22 puntos.

En una entrevista con Los ángeles de la mañana, la pareja del Chato Prada admitió que no tendría problemas en reemplazar a cualquiera de los jurados en el caso que no puedan asistir al ciclo. “Yo soy como la voz del pueblo”, aseguró la joven sobre sus fuertes opiniones en Twitter sobre lo que ocurre en el programa conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández.

Lourdes Sánchez quiere ser parte del jurado del Cantando 2020 (Foto: Instagram @lourdesanchezok)

Además aprovechó para criticar a Karina La Princesita por su manera de comportarse con sus participantes, como cuando le hizo reclamos a Ángela Leiva por un viejo enfrentamiento que tuvieron: “Ella va con su lista del supermercado a todos lados para reclamar cosas que pasaron en 1810... Esta haciendo su camino como jurado”.

Luego, planteó la necesidad de que el Cantando tenga un jurado paralelo, como ocurrió el año pasado en el Bailando: “Nadie entiende al jurado. Hoy Sofi Morandi la rompió, ella no desafinó en ningún momento... Nacha no se quiere poner los auriculares, pero el sonido rebota en el acrílico y es importante que se pongan los auriculares para escuchar a los participantes”.

También, Lourdes fue muy dura contra Laura Novoa, otra de las participantes del ciclo de El Trece: “No me gustó ahora, ni la anterior. Eligió cantar una zamba hermosa, que la cantaron un montón de artistas, y la verdad es que la destruyó. En la primera gala (los jurados) la respetaron por su trayectoria, pero uno tiene que juzgar lo que ve en el momento. No importa si es Adele”.

