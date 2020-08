La verdadera historia detrás del cachetazo en televisión de Eliana Guercio a Marcelo Polino, 14 años después

Eliana Guercio y Marcelo Polino

En el verano del 2006 el humorista Jorge Corona pasaba su mejor momento profesional y protagonizaba en el teatro Tronador de Mar del Plata la revista Pasajeros de la risa, cuyo elenco contaba con dos promesas de la época, luego consagradas: Eliana Guercio y Ximena Capristo. Jamás se imaginaron que quedarían envueltas en un escándalo televisivo, y mucho menos que 14 años después, en medio de una pandemia, la pelea sumaría nuevos condimentos y datos polémicos.

En aquel entonces, Guercio se sentó en el piso de Intrusos para un reportaje en vivo, pero sin dudarlo se levantó de su silla y se dirigió directamente hacia donde se encontraba Marcelo Polino y empezó a pegarle sin parar, enfurecida. Jorge Rial se acercó para intentar detenerla y, ni bien pudo el panelista liberarse de los golpes, se reincorporó y se retiró del estudio. El episodio se repitió hasta el cansancio en los programas de televisión y actualmente tiene millones de visualizaciones en YouTube.

La semana pasada el hecho cobró notoriedad nuevamente al ganar la perspectiva que da el tiempo y porque uno de sus protagonistas, Polino, lo recordó al sentarse en la mesa de Intrusos para revivir viejos momentos del ciclo a propósito de su vigésimo aniversario.

“Se ve grave el cachetazo porque un día antes dos chorros me atropellaron. No quería faltar, así que fui con el hombro sacado”, recordó Polino para contextualizar los hechos. Lo importante es que el periodista hizo referencia a un episodio que había sucedido unos meses antes de aquel día: un mensaje de texto que le había llegado a su teléfono y que mostró al aire en plena temporada de verano de 2006.

“Hubo una integrante del elenco que mandó un mensaje de texto a mi celular, desde su celular privado, donde acusa a una compañera de prostituta. Están los gatos, están las modelos y están las actrices; eso lo sabemos todos. Recordarán ustedes que una de las participantes de la temporada acusaba a otra de prostituirse”, decía Polino al aire de Intrusos el 3 de enero de 2006. Cabe destacar que esas declaraciones tuvieron lugar hace 14 años, tiempo en el que la concientización sobre la violencia de género y el tratamiento de los medios sobre el tema cambió radicalmente. Está claro que hoy en día el periodista no utilizaría esos términos y no se referiría de esa manera sobre una mujer.

Según el periodista de espectáculos, poco después de aquel episodio recibió un llamado del padre de Sergio el Kun Agüero: “Una vez todo el equipo de Independiente, del que formaba parte el Kun Agüero, fue a ver una obra en la que estaba Eliana. Y me llamó su padre para decirme: ‘¿Quién es esa mina que le quiere comer la billetera a mi hijo?’” “Yo quedé flasheado... ¿cómo consiguió mi teléfono el papá de Agüero?”, se preguntó Polino la semana pasada en Intrusos.

Todo explotó unos meses después, cuando la modelo fue al piso del programa de América. “Está Eliana Guercio con nosotros. Yo hablé por teléfono con ella, la noté muy angustiada…”, empezó con la presentación correspondiente Rial, pero ella lo interrumpió. “Ya no estoy angustiada. Si me permitís, Jorge, antes que nada, yo quiero…”, manifestó ella, mientras se levantaba para dirigirse hacia donde estaba sentado Polino. “¡A mí nadie me dice pu...!”, le comenzó a gritar mientras le pegaba al periodista.

“Estoy harta de que este maleducado me falte el respeto, porque yo pu... no fui nunca, ni por plata, ni por un regalo, ni por una tapa de revista ni por un trabajo. Y no se lo permito más, ¡me hartó! Me das pena, Polino, por ganarte la plata así. No hacía falta que me nombres, faltaba que des mi grupo sanguíneo, nomás”, concluyó. La enemistad entre ellos duró años y se dirimió mucho tiempo después, cuando finalmente sus protagonistas se dispusieron a charlar. El periodista le pidió disculpas a Guercio y zanjaron sus diferencias, pero nunca quedaron íntimos.

Ahora la historia tomó otra relevancia porque Polino señaló a Ximena Capristo, compañera por aquel entonces de Guercio, como la persona que le envió el mencionado mensaje de texto. En diálogo con Teleshow , la ex vedette desmiente categóricamente esta afirmación: “Estoy sorprendida con lo que pasó. No pensé que fuese a decir mi nombre en ningún momento. No pensaba hablar ni pelearme con Polino. Tuvimos un cruce en el verano pero tengo la mejor con él, cero mala onda, no me interesa discutir pero me dolió”.

“Ella no sé si sabía lo que contó Marcelo. Me acuerdo del escándalo que se armó pero no sé si él le dijo que yo le había mandado un mensaje, lo cual no es cierto”, reflexiona la ex Gran Hermano.

Capristo también confirmó que en una ocasión el plantel de Independiente había ido a ver el espectáculo en el que ambas trabajaban junto a Jorge Corona, cuando el Kun Agüero recién era un adolescente que iniciaba su carrera futbolística. La joven promesa del fútbol fue a saludar a camarines, por lo tanto, el cruce entre el delantero y la modelo existió.

Casi una década después, en el Mundial de Brasil 2014, hubo internas entre algunas esposas de los jugadores de la Selección y Guercio, quien está casada con Sergio Chiquito Romero desde el 2008. Se dijo que muchas “la dejaban de lado” para “cobrarle” aquellos rumores de una cercanía sentimental a Agüero. Por este motivo la modelo también se enojó, aunque la situación no pasó a mayores, como en aquel programa de Intrusos.

