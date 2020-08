Después de ser salvado por el público, Lizardo Ponce tuvo una fallida actuación en el “Cantando 2020”: se olvidó la letra de “La Cobra”

Lizardo Ponce se olvidó la letra (Video: "Cantando 2020", El Trece)

La semana había arrancado bien para Lizardo Ponce. El miércoles, después de haber llegado al duelo telefónico ni más ni menos que con Melina Lescano, el influencer fue salvado por el público por el 68,52 % de los votos. Y ya se perfilaba como un imbatible en la pista. Sin embargo, este viernes, volvió a presentarse frente al jurado junto a su partenaire, Lucía Villar. Y la realidad es que no le fue nada bien...

“Lo del otro día fue como un abrazo de la gente y lo necesitaba”, dijo el participante ni bien fue presentado por Ángel de Brito y Laurita Fernández, los conductores del reality. Y, después de agradecerle a los miembros el jurado a los que antes había criticado, reveló que Nacha Guevara había tenido unas palabras de aliento hacia él en un corte.

¿Qué fue lo que le dijo la artista? “El se acercó con el barbijo puesto y, entonces, lo pude mirar a los ojos porque estaba más cerca. Y vi algo que me resultó mucho más verdadero y le hablé a esa parte de él, que yo insisto que la tiene. Hubo una buena comunicación porque habían bajado las aguas. Así que él entendió lo que le estaba diciendo y yo vi lo que creí haber percibido en su mirada”, relató entonces Nacha.

Entonces llegó Nati Jota, quien se definió como “súper fan” del programa, para apoyar a su amigo. Y habló de “cierto prejuicio” para con los influencers, hasta que Guevara tomó el micrófono para preguntar: “¿Quién es esta chica?”, generando un momento entre tenso y divertido.

El influencer solo atinó a taparse la boca (Foto: Negro Luengo)

Pero entonces llegó el momento de la verdad. Lizardo había preparado La Cobra, uno de los hits de Jimena Barón. Y había hablado con ella hasta minutos antes de salir al aire. “Me tiró mucha buena onda desde que se enteró de que iba a cantar este tema. Y me mandó un video con algunos tips. La verdad es que me ayudó mucho”, contó el participante.

Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada. Apenas comenzó con la parte de la canción que le correspondía, Lizardo se olvidó la letra. Y en el momento, en lugar de tratar de disimular el percance, sólo atinó a agarrarse la cabeza abatido. Es verdad que, a los pocos segundos, reaccionó y continuó con su presentación. Pero su ánimo ya no era el mismo.

“No sé que me pasó. Estaba nervioso y nunca me había pasado de olvidarme la letra. Perdón, mil disculpas”, dijo mirando a su compañera y a su coach. Entonces, tanto los conductores como los miembros del jurado le explicaron que era normal que ocurrieran este tipo de situaciones.

Lizardo Ponce falló después de que el jurado lo salvara (Foto: Negro Luengo)

De hecho, Nacha aseguró: “A todo el mundo le ha pasado. Lo importante es cómo lo resuelve uno, ese es el punto. Porque pasa: te olvidás, te tropezás, te caes, se cae el telón en la nariz...Te puede pasar de todo. Lo que importa no es lo que pasa ni en el escenario ni en la vida, es como resuelve uno lo que le pasa. Así que tranquilo”.

Después de reconocer que venía de una semana intensa porque había recibido mucas agresiones en la redes sociales, Lizardo aseguró: “Yo entiendo que para otros sea muy fácil, pero para mí es todo un desafío estar acá. El otro día dije que yo no quería ser cantante y muchos se lo tomaron mal. Y lo entiendo también. Pero yo vengo por otro desafío: el de animarme, perder la vergüenza y soltarme un poco más. Y que me pasen estas cosas es para ir aprendiendo”. Finalmente, pese al traspié, el influencer se llevó un total de 20 puntos por parte del jurado.

