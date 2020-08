El doloroso momento familiar que vive Ingrid Grudke: “Mi papá tiene Alzheimer y no poder verlo me fastidia”

Ingrid Grudke

En las últimas horas, Ingrid Grudke reveló que tiene a su padre muy enfermo y que debido a la pandemia no puede viajar a Misiones para estar junto a él. En una nota con Vale doble (Radio Rivadavia), el ciclo que conduce Cecilio Flematti, la modelo, habló sobre su presente y lo simplificó con una frase: “Lo que más me fastidia de la cuarentena es no ver a mis papás”.

“Yo tengo a mi papá, que no es tan grande, pero está muy enfermo hace mucho tiempo y siempre tiene recaídas. Y está en momentos críticos, entonces me fastidia no poder ir a verlo, por lo menos acompañar a mi mamá. Porque mi papá tiene Alzheimer, no se acuerda de nada. Pero no poder verlo, tocarlo, acariciarlo me fastidia porque sé que en cualquier momento se puede ir”, agregó.

Si bien Grudke podría pedir un permiso especial para poder viajar desde Buenos Aires hasta su tierra para poder estar al lado de su familia, ella misma explicó por qué decidió desistir de esa oportunidad. “No quiero comerme agresiones, más que nada de vecinos”, aseguró Ingrid. Y continuó: “Me pasa en esta cuarentena que a veces siento que la gente está menos tolerante y no se pone en el lugar del otro. Yo entiendo que tenemos que hacer cuarentena y tenemos reglas de convivencia para estar mejor pero hay situaciones que hay que evaluarlas de manera aislada, con solidaridad”.

La modelo insistió con las emociones encontradas que observa en la sociedad: “La gente dice ser solidaria pero muchas veces hiere mucho más con las palabras. Hay gente que si te contagias la enfermedad no te dejan entrar al edificio, o están los enfermeros que no pueden entrar en su propia casa porque los vecinos los escrachan. Cuando te necesitan está todo bien, pero cuando tenes un problema, no. Ahí es una cosa extraña que estamos viviendo”.

“Me la estoy bancando de esta manera”, terminó diciendo confiada de que el resto de su familia está acompañando a sus padres en este momento tan delicado.

En los últimos días, Ingrid Grudke protagonizó un incómodo momento junto a Pampita Ardohain cuando después de muchos años de compartir pasarela se reencontraron en el programa Pampita Online que se emite por la pantalla de NET TV. Durante la charla, la conductora le preguntó sobre diversos temas y en un momento sintió la confianza para sacarse una duda que tenía desde hace bastante relacionada con su actual marido, Roberto García Moritán.

“Te tengo que hacer una pregunta porque yo esto a Rober no le iba a preguntar si era verdad. Soy orgullosa y no pregunto nada del pasado... ¿Es verdad que te propuso casamiento Rober?”. La modelo misionera se quedó sorprendida, pero le contestó con total seguridad: “No, eso es mentira”. Y aprovechó para remarcar que ni siquiera conoce al empresario gastronómico: “Hablando de dónde sacan eso. Yo no lo conozco, no sé de dónde salió eso, quién lo dijo que lo diga así sabemos de dónde salió eso”. De esta manera, dejó bien en claro que era falsa esa versión de una supuesta relación con Moritán que trascendió en algunos medios de comunicación

