La reacción de Lizy Tagliani cuando un seguidor la cuestionó por el homenaje que le hará en televisión a su amiga La Floppy Cucu

Lizy Tagliani junto a La Floppy Cucu

La Floppy Cucu era uno de los personajes que irrumpieron en la tevé en los últimos años, uno de los preferidos en cuanto al cariño de la gente. Como la querida asistente de Lizy Tagliani había conquistado al público de todas las edades. De perfil bajo, siempre respetando la estelaridad que iba consiguiendo su amiga, Peloc recibió una especie de bendición de la conductora, quien apostó a ella más allá de ser su mano derecha.

El dolor que dejó la muerte de Fabián Peloc ocurrida el pasado lunes 27 de julio por noche fue un duro golpe y pegó de lleno en el corazón del ambiente televisivo, provocando despedidas muy emotivas de parte de todos los que trabajaron con ella o la conocieron, incluido el de la propia Lizy.

Es por eso que luego de su emotivas palabras de despedida en las redes sociales, este domingo a las 22 horas, en Por el mundo harán un especial dedicado a su memoria, con la conducción de Marley y la presencia de Tagliani, pero el anuncio provocó una inesperada polémica cuando un seguidor de la conductora le hizo un incómodo comentario. Y la actriz no quiso pasarlo por alto.

Fabián Peloc, más conocido como La Floppy, murió el pasado lunes a los 33 años

“Ojalá lo vea mucha gente, La Floppy se lo merece”, dijo primero el productor Gustavo Yankelevich, con buena onda. Y Lizy le respondió: “Gracias Gus, quiero que sea un lindo homenaje, alegre, como fue nuestra amistad. Y Marley es ideal para que así sea. Su mamá me pidió que lo haga, que le encantará verla como le gustaba a la gorda, feliz en la tele”.

A los dichos de Lizy se le sumó el de un seguidor: “Que le den un porcentaje a la madre de la publicidad que van a ganar el domingo, sería el broche de oro”, propuso. Pero el mensaje no le cayó nada bien a Tagliani que sin diplomacia decidió: “La mamá está bien acompañada con todo lo que necesita, por mí y por sus hijas. No necesita de nada más que del respeto... cosa que podrías practicar para cuando te toque pasar por algún dolor no salir corriendo a sacar provecho”.

El mensaje de un seguidor que provocó la reacción de Lizy Tagliani

A menos de una semana de la inesperada y triste noticia de la muerte de Fabián Peloc (33), mano derecha de Lizy Tagliani, su familia intenta salir adelante en medio del dolor. Para ayudarlos a transitar ese camino está la humorista, quien se mantiene a su lado y siempre está a su disposición.

Muestra de ello fue su presencia en el último adiós en el cementerio de Lomas de Zamora, una de las pocas personas que pudo hacerlo, por el protocolo para evitar la propagación del coronavirus. Y este viernes, Lizy publicó unas fotos en su cuenta en Instagram para compartir con sus casi cinco millones de seguidores la salida que hizo con Feli, la madre de La Floppy, con el objetivo de ayudarla a “despejar” un poco la cabeza, como suele decirse, y brindarle su compañía.

En las imágenes se la puede ver a la mujer mientras la atendían en una peluquería. “La llevamos a mimar un poco en este momento tan difícil a la mamá de La Floppy”, contó la conductora de El precio justo. Y agregó, con cariño: “La Gorda está feliz de que nos ocupemos de estos detalles. Todos saben lo coqueta que era”.

