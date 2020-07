Luis Rubio: “No sé si el entretenimiento volverá a ser como antes”

Luis Rubio

La situación de los actores durante la pandemia del coronavirus no es nada fácil. Algunos, como es el caso de Luis Rubio, le encontraron la vuelta como para poder seguir trabajando durante la cuarentena a través de plataformas de streaming o las redes sociales. Sin embargo, para quienes están acostumbrados a interactuar con el público desde un escenario, esta opción no siempre resulta la más atinada.

“La verdad es que de entrada me aburrí un poco porque tenía mucho tiempo ocioso. Pero ese aburrimiento me generó empezar a producir, desempolvar a Evaristo, hacer cosas con Eber...Y eso me posibilitó una serie de presentaciones virtuales. Trato de acomodarme y creo que le estoy encontrando un poco el tono. Al principio era como jugar al tenis por carta, muy difícil, porque el actor necesita la risa y se va retroalimentando. Ya el delay te mata, pero creo que lo vas incorporando, tiro algo y sé que tengo que esperar y ahí veo la reacción. A veces espero y no se ríen y en vez de pensar que el chiste era malo creo que es el delay”, aseguró Rubio en diálogo con Cecilio Flematti para Vale Doble, en Radio Rivadavia.

Y luego explicó cómo ve el futuro de la industria del espectáculo. “Yo tengo claro que el entretenimiento, las presentaciones, es lo primero que se baja y lo último que levanta porque hasta que vuelva a reunirse gente va a pasar mucho tiempo. Y creo que durante un tiempo largo va a ser así, no sé si volverá alguna vez a ser como antes. Espero que sí. Yo me acomodo, aprendo, soy inquieto... Tengo colegas que la pasan peor porque son actores que esperan el llamado para hacer una tira o para sumarse a un elenco de teatro y eso está muy parado. Yo siempre fui medio autogestivo, soy un bicho raro: escribo y gestiono, nunca espero que me llamen’”

¿Si el encierro lo motivó para crear? “Si, nuevas secciones, nuevas ideas, es como una temática nueva con la mirada de uno o con la mirada de otros. Me tocó una fundación que labura mucho el tema de los padres y los hijos, y tuve que ponerme a pensar la cuarentena, no desde el punto de vista del deportista con los ojos de Eber o como humorista desde los míos, sino de la familia numerosa reunida. Por ejemplo, cómo coordinar la comida: me tocó ponerme a pensar como es el tema de los horarios cuando uno se levanta tarde, el otro no tiene hambre, el otro quiere comer tal cosa...Y elegir el menú es un quilombo, porque uno está a dieta, una es vegana, hay un celiaco, dos fitness y un carnívoro. Es más fácil juntar a Nacha Guevara con la Mole Moli, como preparar un almuerzo para la ONU”, aseguró el actor.

Rubio entrevistando a Martín Palermo con su personaje de Éber Ludueña

Con respecto a la dificultad de hacer humor durante una pandemia, Rubio aseguró que lleva treinta años trabajando en esto y que lo ha tenido que hacer en diversas situaciones. “Salvo en algunas realmente que conmueven, los atentados, tragedias grandes... Esto es trágico pero, ¿viste que dicen que comedia es tragedia más tiempo? A medida que fue pasando el tiempo, creo que hay algunas cosas con las que uno puede hacer un poco de humor y, en alguna forma, acompañar también. Creo que se puede hacer humor con todo de una forma responsable. Yo he hecho humor toda mi vida, ¿por qué no habría de trabajar ahora?”, explicó.

En relación a sus célebres personajes, Rubio reconoció que no le molesta que se los pidan en las entrevistas, pero que en esos casos tiene que “ser gracioso” y lo toma como un trabajo. “Cuando me llaman para hacer una nota con los personajes es como que me llaman para laburar, pongamos bien los nombres”, dijo. Y luego explicó: “Hay un límite medio raro. Yo cuido la garganta, como ya estoy medio viejo, trato de al menos llamar las cosas por su nombre y no entrar en esa zona gris de: ‘Bueno vení, no te ortives’. Aparte, ir a un programa de tele con el personaje es lookearte, maquillarte...¡Qué se yo! Lo escatimo, para mí eso es un laburo”.

Finalmente, Rubio se refirió a la nueva camada de humoristas. “Por un tema generacional, uno se identifica o se ríe más con algunos y otros no los entiende tanto. Hay muchos que yo, particularmente, no entiendo. Los que van por el lado del humor sí, lo veo más como en sintonía con la escuela nuestra de agarrar un tema, pensarlo, buscarle aristas y tratar de hacer humor con eso. Otros siento como que charlan. Y hay casos como el del tipo que se graba jugando con una play que yo no entiendo por una cuestión generacional: no entiendo que lo grabe, mucho menos entiendo el que mira dos horas de eso. Pero bueno, también soy un tipo de cincuenta y pico de años”, concluyó.

SEGUÍ LEYENDO

Qué dijo Pampita sobre la polémica foto que Mariana Brey se sacó con una de las mejores amigas de la modelo

Ivana Nadal se cansó de que la criticaran y sorprendió con su respuesta: “Gracias a Dios a fin de año me voy del país”

La curiosa condición que puso Gladys La Bomba Tucumana para participar del “Cantando 2020”