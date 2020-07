Esmeralda Mitre dio negativo por COVID-19 pero sigue con reposo en su domicilio

Esmeralda Mitre (Foto: Fernando Oyola)

Tan solo un susto. Tres días después de haber sido trasladada al Sanatorio Otamendi con síntomas compatibles con coronavirus, Esmeralda Mitre recibió el resultado de su segundo hisopado, que al igual que el primero dio negativo, y ya se encuentra nuevamente en su casa. De todas formas, continúa con algunos malestares, por lo que le indicaron cuatro días de reposo, mientras los médicos siguen investigando si contrajo otro virus.

A través de su cuenta en Twitter, la actriz comunicó la esperada noticia: “Hola a todos, amigos y colegas. Quiero contarles que el segundo hisopado dio negativo y a partir de ahora ya estoy en mi domicilio y sana. Les agradezco de corazón por tanta preocupación y cariño. Beso a todos y a los periodistas, especialmente, por tratarme con tanto respeto. #MeQuedoEnCasa”.

En diálogo con Teleshow , Marcelo Villanueva, su representante, explicó que los médicos tomaron la determinación de trasladarla a su departamento en Recoleta para evitar el posible contagio de algún virus intrahospitalario, considerando las particulares circunstancias actuales por la pandemia del coronavirus.

“Ella vive sola y continúa en observación, por prevención más que nada. Continúa con algunas molestas, por eso están estudiando si son causadas por algún otro virus, que no es el coronavirus, que le habría producido esta serie de desfasajes en el cuerpo”, detalló Villanueva.

Ella, por su parte, lamentó a través de un mensaje de audio no estar en condiciones de dar declaraciones. “No puedo ni hablar porque no me siento bien. Me dieron reposo en casa”, se limitó a decir la artista.

Todo había comenzado el lunes pasado, cuando comenzó a sentir síntomas que le hicieron sospechar que podría tener coronavirus. “Empecé con fiebre y después a sentir dolores en el cuerpo. Cada vez se ponía peor. También tuve vómitos y sensaciones muy desagradables. Y por último arranqué con dolor de garganta. Pasé así todo el martes. Y el miércoles a la noche llamé a la obra social para que me vinieran a ver”, contó Esmeralda a Teleshow el viernes pasado.

Según su relato, los médicos que fueron a su domicilio la derivaron al Sanatorio Otamendi por tratarse de “un caso más que sospechoso”. Ingresó al centro médico el jueves alrededor de las tres de la mañana y allí le realizaron una tomografía computada de pulmón y un hisopado, mientras continuaba con algunas líneas de fiebre y dolor en el cuerpo.

“Ella está muy bien de ánimo, se la ve bien físicamente y está comiendo normalmente, así que eso nos deja tranquilo”, dijo en aquel momento Villanueva a este medio. Según su testimonio, los médicos explicaron que la fiebre podría deberse a cualquier otra enfermedad que podría haber contraído.

Efectivamente, al día siguiente, viernes, recibió el resultado del hisopado: negativo. La actriz sintió alivio pero había que esperar un poco más. Para confirmar que no tenía coronavirus era necesario realizarle un segundo hisopado.

Tal como anunció ella misma a través de su cuenta en Twitter, el segundo hisopado confirmó el resultado negativo y ella ya se encuentra en su casa en Recoleta , cumpliendo con la cuarentena obligatoria.

Antes de comenzar con su malestar, Esmeralda tenía pensado darle inicio a un curso de actuación por streaming desde su casa: la vía que muchos artistas encontraron para seguir trabajando en medio de la pandemia por el coronavirus. “Estamos felices que con Caro Solari (actriz, docente y directora) cada tarde de martes a las 19 nuestras casas se transformen en un set de actuación”, escribió la artista.

“En el camino de adaptarnos y reinventarnos por la situación actual nos encontramos con una sorpresa maravillosa: ¡hoy nuestro taller llega a lugares inesperados! Participan de este espacio creativo alumnos no solo de CABA y GBA, también de Rosario, Bahía Blanca y Daireaux. Felices de compartir lo que nos apasiona”, explicó.

