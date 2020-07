Polémica en las redes sociales: Lucía Celasco habría violado la cuarentena

Susana Giménez y su nieta, Lucía Celasco

A partir de la hora cero del miércoles 1 de julio se activó en el Área Metropolitana de Buenos Aires una cuarentena más estricta, limitada a 24 actividades esenciales, y con transporte exclusivo para los trabajadores de estas excepciones, entre las que se incluyen los bancos. Los controles comenzaron dos días antes, desde el lunes 29 de junio, sobre todo en el transporte público con el fin de que solo viajen los que tengan el permiso correspondiente y sean trabajadores esenciales.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que, dentro de la nueva etapa de la cuarentena, se mantendrá la salida recreativa con los chicos los fines de semana, pero que se canceló -al menos por dos semanas- la actividad física en los espacios públicos.

En tanto, el resto de los ciudadanos deben solicitar el permiso para circular en el cual hay que especificar hacia dónde se dirigen y con qué fin. Solo se puede tramitar si es para viajar hacia el trabajo, o bien si se trata de un permiso especial (trámites, tratamiento prolongado, traslado de hijos, asistencia a familiar).

El martes, Lucía Celasco -nieta de Susana Giménez- compartió en Instagram una foto en la que se la ve a bordo de su auto y acompañada por su perro. Tras la publicación de la Story en la red social en la que tiene 300 mil seguidores, los usuarios comenzaron a debatir acerca de su accionar y hasta se habló de polémica por haber violado la cuarentena.

El posteo de Lucía Celasco que abrió el debate en las redes sociales

La it girl es modelo -ha realizado campañas publicitarias y también es la cara de distintas marcas- y se desempeña como diseñadora de moda. Sin embargo, dicho rubro no forma parte de los esenciales, de manera tal que no podría estar exceptuada para dirigirse al local o a la fábrica.

Por su parte, está en pareja con Joaquín Rozas, empresario que tiene varias sucursales gastronómicas. Es por eso que hubo quienes justificaron que existe la posibilidad de que la nieta de Susana haya solicitado el permiso para ayudar a su novio y atender alguno de los locales, que tienen permiso para hacer take away. Sin embargo, en caso de que así fuera, otros usuarios destacaron la presencia de su mascota en su auto y marcaron que no debería llevarla al restaurante.

Joaquín Rozas y Lucía Celasco (Instagram)

El sábado 23 de mayo, Susana Giménez abandonó su casa de Barrio Parque, en Buenos Aires, y viajó hacia Punta del Este, Uruguay. En aquel momento también surgió una polémica porque hubo quienes sostuvieron que rompió la cuarentena. Sin embargo, el propio ministro del Interior de dicho país aseguró que el ingreso de la diva fue “legal”: “No hubo ningún privilegio”, destacó y aclaró que la conductora llenó los papeles correspondientes para poder viajar.

Desde entonces, está instalada en La Mary junto a su hermano Patricio. Y hace algunas semanas tuvo un accidente doméstico por el cual debió ser asistida en una clínica de Maldonado. Tuvo una luxación de codo que la obligó a permanecer en reposo e inmovilizar su brazo. La semana pasada le sacaron el yeso y compartió un video disfrutando junto a sus perros.

