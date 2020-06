Juana Viale le ganó a Andy Kusnetzoff en la competencia directa por el rating

Andy y Juana compiten durante una hora y media

Cada sábado a la noche Juana Viale, en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, y Andy Kusnetzoff, entran en competencia directa desde sus respectivos programas: La noche de Mirtha y PH, Podemos Hablar. El ciclo de El Trece comienza a las 21:30 y se extiende hasta las 23:30, mientras que el de Telefe va de 22 a 00. Por ende, más allá del promedio general de audiencia, en lo que todos se fijan es en el rating que cada uno marca durante la hora y media que comparten en su franja horaria. Y el número, obviamente, varía según los invitados que lleven a sus mesas.

Esta semana, Juana cenó con cuatro periodistas: Baby Etchecopar, Eduardo Feinmann, Oscar González Oro y Fernando Carnota. Sin embargo, lo que muchos suponían que iba a ser una típica charla de actualidad, por momentos se tornó de lo más divertida. Y es que los cuatro son, además de colegas, buenos amigos. De manera que, a una conversación en la que se trataron los temas más preocupantes de la Argentina, le supieron poner un toque de humor que hizo que el programa llegara a tocar el pico de 10,1 puntos. Y que la conductora, por momentos, no pudiera avanzar con sus entrevistas por estar, literalmente, tentada de la risa.

Baby Etchecopar y Fernando Carnotta (Foto: "La noche de Mirtha", El Trece)

En el caso de PH, en tanto, la apuesta había sido a la diversión, con figuras como la flamante panelista de Polémica en el Bar, Luciana Salazar, el humorista Coco Sily, la ex Bailando Lola Latorre, y el futbolista Brian Sarmiento. Pese al comunicado que el ENACOM dio a conocer hace unos días pidiendo que se eviten los invitados en el piso, Andy optó por no volver a las participaciones virtuales que probó al comienzo de la cuarentena. Y siguió con cuatro participantes en el estudio y un protocolo de distanciamiento social, que incluyó paneles de vidrio en la mesa para separar a los comensales. Sin embargo, el ciclo no logró superar los 7,7 puntos.

A las 23:30, Juana se despidió con 9,5 puntos mientras Andy marcaba 5,5. Media hora antes, la nieta de Mirtha estaba en 9,3 y PH en 6,2. Y, a las 23:10, el programa de El Trece tuvo su pico, 10,1, mientras su competencia estaba en 6,7.

“¡Hace cuánto necesitaba una mesa así!”, aseguró Juana en su programa. Pero no estaba hablando del rating, ya que el ciclo se graba unas horas antes, sino de lo divertida que resultó la charla. “Es sábado a la noche, ¿qué querés? ¡De acá nos vamos a bailar!”, bromeó en un momento Baby. Y es que, aunque ninguno de los invitados les escapó a los temas más candentes de la Argentina, por momentos los televidentes y la propia conductora sintieron que estaban presenciando una charla privada entre amigos.

Oscar González Oro y Eduardo Feinmann (Foto: "La Noche de Mirtha", El Trece)

De hecho, hoy los cuatro periodistas están compartiendo la misma emisora, que es AM 630, Radio Rivadavia. Y Feinmann reconoció que era “como el colegio secundario”. “Estamos muy contentos de volver a trabajar juntos”, dijo el Negro Oro. Y Baby contó que ellos tres, que se conocieron en los comienzos de Radio 10, nunca se separaron. “Seguimos yendo a comer, pero esto fue de casualidad. Yo no me pensaba ir de la Diez. Eduardo venía de La Red. Y, de golpe, nos encontramos todos en la misma radio. Fue un milagro”, dijo. Y la buena onda entre ellos se notó, tanto en el aire como en la planilla de rating.

