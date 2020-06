Martina Soto Pose acusó a José Chatruc de haber tenido un “gesto desconsiderado y patriarcal” y se cruzaron en Twitter

Martina Soto Pose y José Chatruc

Si bien no trabajan en la misma radio, se podría decir que Martina Soto Pose y José Chatruc son “compañeros de edificio”: ella conduce Rock & Pop Music (por Rock & Pop) de 19 a 00, y él forma parte del equipo de Distancia Social (por Radio Colonia) de 22 a 23. Como ambas emisoras transmiten desde el mismo establecimiento, y ellos coinciden en sus horarios laborales, no resulta llamativo que se hayan cruzado. El problema es que el primer encuentro no fue para nada grato.

La propia Martina contó, a través de su cuenta en Twitter, la actitud del ex futbolista que la indignó: “Recién pasé por el pasillo de la radio y tuve que verle la espalda a Chatruc mientras meaba con la puerta abierta en el baño de mujeres. Uno de los gestos más desconsiderados y patriarcales que me tocó presenciar. The horror”.

Martina Soto Pose contó cuál fue la actitud de José Chatruc que le molestó (Fotos: Twitter)

El cruce generó todo tipo de comentarios de parte de los seguidores de la ex CQC. Como siempre ocurre, algunos se manifestaron a favor y otros en contra de su publicación. Por ejemplo, un usuario publicó un tuit cargado de ironía: “Qué tarado este Chatruc, equivocarse de baño, qué patriarcal, no sé por qué digo patriarcal, bueno queda bien en estas épocas, pega con cualquier boludez”. La periodista se encargó de explicarle: “A ninguna mujer se le ocurriría mear en un espacio común de trabajo con la puerta abierta. No puedo creer que haga falta explicarlo. Son animalitos. Me vuelvo lacaaa”.

Otro usuario le preguntó qué había hecho ella cuando vio al ex futbolista en esa situación. Ella contó que le gritó “cierre la puerta, caballero”. Aunque luego agregó: “El caballero fue una simple formalidad”.

Algunas de las repercusiones que recibió la acusación de la periodista contra el ex futbolista

Lo cierto es que Chatruc, lejos de querer alimentar la polémica, le respondió a Martina a través de la red social: según su posteo, él pensó que no quedaba nadie en el lugar, y no había cerrado la puerta por temor a tocar el picaporte y contagiarse de coronavirus.

El ex Racing y San Lorenzo, entre otros, le pidió perdón a su colega y explicó: “Te pido disculpas, Martina. ¡Pensé que no había nadie en ese piso y no quise tocar el picaportes! Me parece que era para hablarlo en privado, ya que no tuve intención de hacerte pasar un mal momento. ¡No me conocés y me parece un poco exagerado y agresivo tu comentario!”

Las respuestas de Chatruc

Además, se declaró “fanático” de su compañera, y mostró una captura de su cuenta en Twitter, demostrando que la sigue en la red social. “¿Me das una oportunidad de revertir esta paupérrima imagen que te dejé?”, le preguntó.

Finalmente, todo terminó de la mejor manera. Martina y Chatruc tuvieron una charla en privado, aclararon sus puntos de vista y la conversación llegó a buen puerto, de manera que a partir de ahora podrán cruzarse en los pasillos de la radio sin inconvenientes de ningún tipo. Así lo manifestó la periodista: “Reconozco que mi tuit probablemente fue tan innecesario como la actitud de Chatruc. Ya nos pedimos disculpas mutuamente. Pero si ustedes piensan que esto se habla en privado… ¿No creen que evacuar los esfínteres debería reservarse al mismo ámbito? Say no more”.

Martina contó que todo terminó de la mejor manera

Luego agregó: “Lo último: mucha irritabilidad ante el término ‘patriarcal’ (por parte de chabones en su mayoría, obvio). Y solo quiero decir que esa palabra es el mejor filtro a prueba de boludxs que encontré hasta el momento. Buen sábado. Lávense las manos. Y cierren la puerta si van al baño”.

Ante este comentario, el ex futbolista señaló, con humor: “¡Amigos para siempre! ¡Prometo cerrar la puerta siempre! Besos, Martina, y good show. Nos vemos en la radio”.

Chatruc le dejó un cariñoso saludo a su colega y respondió algunos de los comentarios de los usuarios, que se sumaron al cruce en las redes (Fotos: Twitter)

