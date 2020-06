Los cuentos de Facundo Arana: “Aguas abiertas”

Facundo Arana (Foto: Mario Sar)

Nada firme, confiado. Una brazada tras otra. Casi puede escuchar los latidos de su corazón al ritmo de cada respiración y patada. No hay nada como ser un buen nadador. La concentración, se sabe, ya es una gimnasia que lo acompaña cada vez. No cuesta nada la concentración...

De pronto bracea en falso. ¡Esto no estaba previsto! Intenta recuperar esa millonésima de ritmo, pero una pequeña ola le mete agua en el oído, más allá de lo esperado. Todo se convierte en un repentinísimo malhumor insostenible. El mar, que parecía una mancha de aceite bendecida por el atardecer, se convierte en un bravo oleaje incomprensible, con vientos de todos lados, y se cierra el cielo color negro absoluto. Ni la luna ayuda, tapada por una gruesa sábana invernal de nubes, que se ríen a carcajadas pero sin hacer relámpagos, para no iluminar. El agua se torna fría, y súbitamente aparece el terror. No es tan fácil nadar. No. Ni una boya cerca, nada de donde asirse. Solo cansancio, y el terror de saber que ya habíamos dejado estos miedos atrás...

Claro.

No los habíamos dejado atrás...

No se pierde un segundo. Mantenerse a flote y contar hasta diez. Diez más. Ahora, hasta cien. Más lento... Y entonces, la calma.

Ya no importa nada el resto. Solo mantener la cabeza fuera del agua. Ya nadaremos después. Parecía que esto no iba a pasar nunca más. ¿Cuándo fue la última vez? Hace... ¡Ayer!

Sobreviene una carcajada. Franca. Honesta.

Y mañana no se acordará de nada de todo eso.

Y volverá a nadar con esa extraordinaria brazada segura.

