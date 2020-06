Yanina Latorre explicó por qué faltó dos días a “Los ángeles de la mañana”: “Tenía que ayudar a alguien de mi entorno”

Yanina Latorre

Yanina Latorre se ausentó el miércoles y el jueves a Los ángeles de la mañana, el ciclo que conduce Ángel de Brito y en el que se destaca como panelista. Según detalló este viernes, cuando regresó a su puesto de trabajo, había pedido tres días para “resolver asuntos personales”, pero finalmente logró solucionarlos antes de lo previsto. Por eso se presentó esta mañana.

Las primeras versiones indicaron que había grabado cámaras ocultas para ShowMatch, sin embargo, ella se encargó de desmentirlo. “Aclaro que no se están grabando cámaras ocultas y no hay habilitado un protocolo para que el programa esté al aire. Por eso, Marcelo Tinelli dijo que espera volver dentro de los próximos 60 días. Él quiere hacer el Bailando, pero si no, arranca con humor”, agregó De Brito.

“Sí es verdad que estuve con una cosa, que no puedo contar”, dijo la mujer de Diego Latorre dejando entrever que está por comenzar un nuevo proyecto laboral. “Pero no renuncié a LAM, no me cambio de canal. Me revienta tener que explicar todo esto...”, dijo, y lamentó los mensajes que recibió por su ausencia al programa.

“¿Qué pasó entonces?”, insistió De Brito. “Me pedí unos días. Tenía que resolver unas cosas y ya lo solucioné. Me revienta tener que dar tantas explicaciones. Hay un montón de gente falta por temas personales, que fue lo que me pasó a mí, pero no tengo ganas de contar”, respondió Latorre.

Y agregó: “No es un problema sentimental. Es una cosa que tenía que resolver. Tenía que hacer algo en persona para ayudar a alguien de mi entorno. Tuve una determinada situación, pero no la quiero contar porque es alguien que no es de los medios. No es mediático”. Luego detalló que el asunto no involucró a su marido, Diego Latorre, sus hijos Lola y Dieguito, ni a su madre, Dora. “Tengo más familia”.

“También hay un tema laboral, que estuve resolviendo estos días, pero el conductor (por De Brito) me autoriza. Estoy por firmar”, adelantó sobre su nuevo proyecto laboral. También manifestó su molestia por haber tenido que explicar su ausencia. “No iba a hablar, pero mis amigas me empezaron a escribir preguntándome si tenía COVID-19″.

Dicha versión surgió a partir del abrazo que Yanina Latorre se dio con Santiago Maratea, el influencer que visitó Los ángeles de la mañana luego de haber estado en la grabación de El Precio Justo, el programa que condyce Lizy Tagliani por Telefe y que tiene tres casos confirmados de coronavirus.

“Cuando me enteré, no me dio miedo. Ni siquiera me asusté”, sostuvo, y agregó que mañana, sábado, se hará un test en vivo de coronavirus en Radio Mitre, emisora en la que trabaja junto a Marcelo Polino y Amalia Granata en Polino Auténtico.

Días atrás, Yanina Latorre se había referido a su ausencia en diálogo con Teleshow . “¡Dios! No puedo creer que mi ausencia sea nota. Me pedí un par de días. Por un tema... personal”, aseguró la panelista. No obstante, aunque no quiso dar ningún detalle, Latorre se encargó de dejar en claro que el hecho de no haber asistido al ciclo no se debía ni a un tema de salud ni a un problema familiar. “Es algo de laburo que no puedo contar”, señaló. ¿Algo bueno? “Reeee... Pero no puedo decir nada”.

