“Tenía algo que no entendía, una cosa horrible”, dijo el participante. A lo que De la canal le respondió: “Tenía un diseño el vestido. Es el vestido que más posibilidades tenías de transformar. No entiendo por qué todos esos volados”. “Optimicé mal el tiempo, quería hacer una falda llena de volados”, respondió Javier. "Peor. No estabas muy inspirado. Volvé Javier, vos podés”, retrucó Verónica. Aunque no le brindó un puntaje por su voto secreto, la diseñadora dejó en claro que el vestido no le gustaba.