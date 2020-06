Luego, se refirió a las críticas que recibe por ocupar un lugar tan legendario: “Si tuviese esa conciencia constante de que me están poniendo a prueba no sé si podría hacerlo. Creo que también hay que animarse y poder equivocarse, es la única manera de aprender. Nací sin saber nada: ser madre se aprende en el camino, ser mujer se aprende en el camino, así como hay que aprender a ocupar ese lugar. Igual siento que es mucho más fácil sentarse a criticar en lugar de usar palabras más compasivas sobre el esfuerzo que hace una persona cuando la ponen en ese lugar. Pero la crítica no es algo que me intimide, no lo ha hecho nunca y no lo va a hacer ahora”.