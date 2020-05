—Hice castings siendo bastante joven cuando era mimo y, cuando todavía no era una actriz conocida, para publicidad. Era acróbata, y a veces se utilizaba gente para bailar que hiciera acrobacia. Como actriz, me negué siempre: no me gusta esa situación, y menos si es gratis. La presión no me estimula. Hice uno para una película porque era Lucrecia Martel y tenía muchas ganas, y fue horrible. Estaba recontra nerviosa porque Lucrecia con mucho humor me dijo: “A vos te debo mi carrera”. “¿Por qué?”. “Porque el primer guión que escribí te lo mandé y me dijiste que no, y tenías razón: era una mierda”. Fue genial de su parte, pero me quedé con vergüenza, nervios, e hice un casting espantoso. O por ahí no me eligió porque... no sé. Me gustaría alguna vez trabajar con ella.