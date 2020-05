Cinthia Fernández fue una de las grandes protagonistas de la semana en cuanto al mundo de la farándula. En esta oportunidad no fue por algo vinculado a cuestiones del corazón, sino a su fuerte pelea en las redes con Eugenia la China Suárez. La ex participante del Bailando la acusó de ser una de las famosas que promocionó la polémica maquinita facial, a pesar de que ella lo había negado. Sin vueltas, la pareja de Benjamín Vicuña no tardó en salir a responderle.