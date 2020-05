Finalmente, Lussich, quien hasta hace unos meses estaba conduciendo Confrontados, por El Nueve, reflexionó: “He vuelto a sentarme en una mesa, a ser parte de equipos. Me siento orgulloso, me encanta, me pelo el culo laburando, genero contenido. Me dan un lugar hermoso, como el que vos (a Rial) me das acá, pero no es a cualquier precio. Hay un axioma que dice que estar en la tele es a cualquier precio, para mí no. Estar en la tele, hacer mi laburo, no es a cualquier precio. Y mucho menos si el precio es un pan amargo y un maltrato. En mi caso no me lo merezco. Nadie se lo merece. Pero es mi limite”.