“Estoy muy en modo padre, lo cual me demanda muchísimo. Mi mujer es psicológa y está trabajando a pleno porque tiene el triple de pacientes que tenía antes. Entonces, me estoy ocupando de las cosas de la casa. Y mi hija hoy me demanda el 90 por ciento de mi vida”, agregó sobre la rutina que mantiene en su hogar junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión, y su beba Emilia: “La enana es una bomba, tiene 10 meses y ya camina y habla”.