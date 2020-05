Con su habitual cordialidad, Adriana Salgueiro no solo relata a Teleshow cómo se las arregla para arreglarse, además descubre un truco casero y efectivo de belleza. “El tema estético no es un problema porque hace tiempo que soy autodidacta. Desde siempre me hago las mechitas como a mí me gusta. Para el color le pedí ayuda a mi marido con la parte de atrás de la cabeza pero no se animó así que me lo apliqué sola”. Para la belleza de cutis cuenta con algunas máquinas de uso personal que funcionan como un verdadero spa. Con las manos admite entre risas que “las perdí en esta guerra. Usaba las uñas esculpidas y prolijas, pero me las tuve que sacar. Ahora las mantengo cortas y parejas”.