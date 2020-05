“La realidad es que, como en muchos otros programas, en LAM hubo reducción de panel, o de producción. Por este motivo Majo (Martino) y yo, hasta que no se vuelva a la normalidad y se levante la cuarentena, no vamos a volver. Me dijeron que la idea es que volvamos cuando todo pase”, contó la bailarina y animadora infantil.