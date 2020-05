Llegó a la Ciudad de Buenos Aires con una mochila cargada de sueños y muchos proyectos por hacer. Al principio todo parecía difícil, casi imposible, pero con mucho esfuerzo y sacrificio logró hacerse un nombre en la industria. Su primer trabajo se lo dio Miguel Romano -y ya van 12 años que trabajan juntos-. De a poco, las celebrities comenzaron a confiar en su trabajo: incluso Susana Giménez, quien hoy es su mano derecha. Ella no va ningún lado sin antes pasar por las manos de Osvaldo. Luego apareció María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, que por más que no esté en el cargo, sigue dejando su look a cargo del joven peluquero.