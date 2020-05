Semanas después, ya mi trabajo corre peligro. Trabajo en una empresa que emplea 60 personas, y su dueño no tiene mucho más resto. Se niega a soltarnos la mano. Nos llama cada día, se preocupa por todos. No sabemos qué irá a pasar. Ya me aburrí de filmar las tardesnoches del pulmón de manzana. Ya no me las comentaban. Y no tengo más series. El mate pareciera estar siempre lavado, aunque le cambio la yerba. No hablo con casi nadie. Como si fuera un ermitaño..Y noté que pasan varios días que no me afeito y no me saco el pijama..