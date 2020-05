“Mi postura es que no queda otra que aguantar, porque mientras menos salgamos menos cantagiados va a haber. No queda otra”, dice Granados en diálogo con Teleshow . Y reconoce que no le cuesta la soledad, ya que todos los días está con contacto con sus afectos. Sin embargo, en su cuenta de Instagram (@pablo_grana), compartió el video de un tema al que llamó Todo lo que quiero, en el que enumeró todo aquello que hoy sueña con poder volver a hacer.