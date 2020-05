Y luego dio una explicación para dejar en claro que el error había tenido que ver con el hecho de que ella no era una actriz profesional: “En las novelas, el beso lo tenés que dar con los labios, no tenés que meter la lengua, salvo que sea cine y tengas que hacer una escena explícita de sexo. Pero si no, no. A mí se me fue la lengua porque no estaba acostumbrada a dar besos ficticios. Y, orgánicamente, uno besa con la lengua y todo”.