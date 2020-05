—Por travesti, nada más ni nada menos. He sido demorada cuando andaba de acá para allá con los shows. Fui presa por defender a otras compañeras que se estaban llevando injustamente, por resistencia a la autoridad, pero esas cosas no las cuento. No está bien lo que digo, pero me parece que son parte de la anécdota. Pero una vez volvía de trabajar y me paró la Policía, me revisaron el auto sin testigos ni nada y me llevaron. Estuve un día en la (Comisaría) 50 de Flores, y después me llevaron a declarar en Tribunales. Ahí me enteré, después de más de 24 horas detenida, que estaba presa porque habían robado una librería y me agarraron a mí como la campana del robo. La policía que me detuvo se quedó con la plata que tenía encima, porque venía de trabajar, y con la plata del chico que había robado la librería.