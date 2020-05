—Anthony: Uy, él amaba películas como The French Connection y Three Days of the Condor. Empezamos a ver esas... Muchas de Brian de Palma nos inspiraron. Nosotros éramos muy chicos en los 70, pero veíamos mucho en VHS en los 80. Los clásicos thrillers de disparos y de acción. Todos los clásicos de la época.