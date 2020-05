“¿Es verdad que no subís posteos porque te bañás cada tres días?”, le pregunta el conductor a Nella a modo de broma en el video. Y ante la carcajada de ella, agrega: “No quiero reír mucho porque recién me comí un budín y puedo tener un pedazo marmolado en el diente. Pero no importa, porque la cuarentena es eso. ¿O no?”. Y Ghorghor le contesta: “Estamos viviendo la vida real”.