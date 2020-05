Preocupación por Zulma Lobato: hace un mes que no aparece, está sin dinero ni celular, y nadie sabe dónde pasa la cuarentena

La mediática que hace unos años se hizo famosa por su paso por Crónica Tv tampoco tiene su DNI, no responde los llamados a su casa, no atiende el timbre y su amigo y su hermana no logran ubicarla